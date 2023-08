Cagece abre campanha de renegociação com até 40% de desconto

A Companhia de Esgoto e Água do Ceará (Cagece) está oferecendo, até o dia 31 de agosto, uma campanha para renegociação de débitos. Para o pagamento à vista, a companhia oferece descontos que podem variar de 20% a 40%, dependendo dos meses de atraso da dívida.

Caso seja parcelado, as opções podem variar de 10% a 20%. No entanto, é possível que haja a necessidade de uma entrada mínima e a cobrança ou não de juros e multas, a depender do caso.

Fora essas possibilidades, o cliente pode optar por dar uma entrada de, no mínimo, 5% do débito total, e parcelar o restante em até 10 vezes sem juros ou com juros de 1,0%, caso seja feita a negociação em até 48 vezes.