Número de empresas abertas no CE salta 6,5% em janeiro e supera 10 mil

Segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), 10.326 empresas foram registradas em janeiro

O número de empresas registradas na Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) em janeiro chegou a 10.326. O número é 6,5% maior do que no mesmo mês do ano passado, quando 9.691 empresas foram abertas no Ceará.

Os dados ainda revelam que a maioria dos registros de novas empresas foram de empreendimentos localizados em Fortaleza, que teve mais de 5 mil novos negócios só em janeiro. Depois vem Caucaia (389), Juazeiro do Norte (353), Maracanaú (323) e Sobral (244).

Segundo a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, a meta é "seguir consolidando o projeto de ampliar o acesso dos empreendedores aos serviços da Jucec, simplificando ainda mais os processos".

Nas redes sociais, o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE-CE), Salmito Filho, celebrou as mais de 10 mil novas empresas formais em atividade no Ceará. "Mais oportunidades de negócios, de emprego e renda no nosso Ceará".

