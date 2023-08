Supermercado abre 100 vagas de emprego no Ceará; veja como participar

Os cargos contemplam aqueles que estão em busca do primeiro emprego e pessoas com deficiência (PCD)

O Supermercado Pinheiro abrirá uma nova loja no município de Cruz, na Praia do Preá, em novembro. Com isso, a empresa está oferecendo mais de 100 oportunidades de emprego para montar seu quadro funcional.

As vagas contemplam aqueles que estão em busca do primeiro trabalho e pessoas com deficiência (PCD). Como pré-requisitos, os interessados deverão ter a partir de 18 anos e ensino médio completo. Veja mais abaixo os cargos em aberto.

Para se inscrever, é preciso enviar o currículo por meio do site do supermercado na aba "Trabalhe Conosco" ou, se preferir, para o seguinte e-mail: vagas.itapipoca@idt.org.br, do SINE/IDT.