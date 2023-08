Ceará é o 1º do Brasil a aderir ao Pacto do Hidrogênio Renovável

Com a entrada no Pacto, diversas iniciativas para o desenvolvimento do hidrogênio renovável devem ser pensadas em conjunto. São elas:

Para o governador Elmano de Freitas (PT), a entrada no pacto reforça o protagonismo do Estado na pauta de energias renováveis e é estratégica para o País.

O Ceará é o primeiro estado a aderir ao Pacto do Hidrogênio Renovável no Brasil.

Já a vice-presidente do conselho da Absolar, Camila Ramos, parabenizou o Governo do Estado pela iniciativa e projetou novas ações para um futuro próximo.

“Acreditamos que era necessário juntarmos forças em prol do desenvolvimento das energias renováveis como um todo. Desta maneira, esperamos conseguir influenciar o crescimento do hidrogênio verde no Brasil”, afirmou Ansgar Pinkowski, diretor de transição energética e sustentabilidade da AHK, exaltando a nova parceria.

"Gostaria de agradecer a adesão do Ceará e seu pioneirismo. Tenho certeza que iremos trabalhar o quanto antes em prol do crescimento e do desenvolvimento do hidrogênio renovável em todo o Brasil", ressaltou.

De acordo com a secretária de Relações Internacionais, Roseane Medeiros, essa participação é mais uma sinalização de que o Ceará segue avançando na área e está pronto para os próximos passos.

"Essas parcerias dentro da área de transição energética reforçam o protagonismo do Ceará, não só no Brasil, mas também como mais um passo para que possamos nos tornar um player global na área. Atualmente, quando se fala em hidrogênio renovável, no país, se pensa no Ceará", explicou.