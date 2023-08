Dia dos Pais: preço de presente pode variar até 278% em Fortaleza

Em comemoração ao Dia dos Pais, assinantes O POVO têm benefícios exclusivos na DS Barbearia Clube durante todo o mês de agosto. Crédito: DS Barbearia Clube / Divulgação

Com o Dia dos Pais se aproximando, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou nesta quarta-feira, 9, uma pesquisa de preços com 63 opções de presentes e serviços para celebrar a data. A diferença de preços para um mesmo item pode chegar a 278%. O levantamento comparou preços de itens como churrasqueiras elétricas, sanduicheiras, barbeadores, máquinas de cortar cabelo, celulares, perfumes, ventiladores e aparelhos de TV. A coleta foi feita presencialmente, bem como pela internet, entre os dias 24 de julho a 07 de agosto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira aqui o levantamento completo A maior variação foi encontrada no preço da sanduicheira elétrica. No Centro de Fortaleza, o produto da mesma marca pode ser encontrado com valores entre R$ 49,99 a R$ 189, a uma distância de pouco mais de dois quarteirões entre uma loja e outra. No caso do barbeador elétrico, os preços variam entre R$ 69,90 a R$ 218,47. Já um aparelho celular, de configuração (Tela 6.53'' 4GB ram 128GB cinza) pode sair até 151,52% mais caro ou mais barato a depender do local de compra. Para este item, o Procon encontrou em lojas da internet, o mesmo aparelho custando de R$ 755,00 a R$ 1.899. Já as caixas de som inteligentes e falantes (smart speakers) podem ser encontradas com até de 49,90% de diferença, indo de R$ 331,55 a R$ 497, também na aquisição pela internet.

Orientação De acordo com a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, é importante que antes de efetuar a compra de um eletroeletrônicos na loja, o consumidor teste o aparelho e peça, por escrito, a política de troca do estabelecimento. "É bom lembrar que o vendedor não é obrigado a trocar o presente por motivos de cor, tamanho ou modelo, mas se assim prometer terá que cumprir", destacou ela, explicando que somente em compras pela internet, catálogo ou telefone, existe o direito de arrependimento, que é a possibilidade de devolver o item sem nenhum motivo, mesmo que não possua algum defeito ou vício. "O prazo de troca para compras pela internet é de sete dias, contados da data do recebimento do produto ou contratação do serviço", disse Eneylândia.

Já em um produto com defeito, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura o direito de conserto do equipamento em até 30 dias. Após esse prazo, o consumidor tem direito a três opções à sua escolha: um novo produto (caso não tenha sido consertado), a devolução do valor pago ou, ainda, o abatimento na compra de outro item. Veja os itens com maior variação Grill sanduicheira - de R$ 49,99 (Centro) a R$ 189,00 (Centro) - variação de 278,08%

Barbeador elétrico - de R$ 69,90 (Centro) a R$ 218,47 (Centro) - variação de 212,55%

Celular (6.53'' 4GB 128GB) - de R$ 755 (internet) a R$ 1.899 (internet) - variação de 151,52%

Churrasqueira elétrica - de R$ 112 (Centro) a R$ 279,90 (Centro) - variação de 149,91%

Aparador de pelos - de R$ 89,90 (Centro) a R$ 199,99 (Centro) - variação de 122,46%

Preço de Serviços Nos serviços de embelezamento masculino, em barbearias de Fortaleza, o levantamento do Procon encontrou variação de preços de até 700%. É o caso do designer de sobrancelhas, que pode ser encontrado de R$ 5 (Jardim Guanabara) a R$ 40 (Aldeota). Já o serviço de barba pode ser encontrado com preços entre R$ 15, no bairro Jardim Guanabara, e R$ 65, na Aldeota. Diferença de 333, 33%.

Veja maiores variações nos preços de serviços Sobrancelha masculina - de R$ 5 (Jardim Guanabara) a R$ 40 (Aldeota) - variação de 700%

Barba - de R$ 15 (Jardim Guanabara) a R$ 65 (Aldeota) - variação de 333,33%

Corte e barba - de R$ 33 (Jardim Guanabara) a R$ 125 (Aldeota) - variação de 278,79%

Selagem (alisamento) - de R$ 50 (Maraponga) a R$ 140 (Aldeota) - variação de 180%

Pigmentação de barba - de R$ 20 (Cristo Redentor, Coité, Maraponga) a R$ 55 (Aldeota) - 175% Metodologia

Foram 63 itens pesquisados, num total de 31 estabelecimentos, entre físicos e virtuais. O levantamento do Procon foi feito em nove lojas do Centro de Fortaleza que vendem eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como nove barbearias localizadas em diversos bairros da Capital. Já no segmento de compras virtuais, foram coletados preços em oito lojas mais buscadas para compras on-line de eletroeletrônicos e, ainda, cinco lojas virtuais de venda de perfumes. Confira 10 direitos na compra do presente dos pais: 1 - Produtos em promoção ou liquidação, possuem as mesmas garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC);