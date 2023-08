Dia dos Pais deve movimentar R$ 7,7 bilhões nos setores de comércio e serviços

O vice-presidente da Abecs Ricardo de Barros Vieira avalia que, embora a compra física seja uma característica predominante do consumidor brasileiro, o mercado online tem ganhado maior representatividade. "Tivemos grandes avanços no e-commerce nos últimos anos, viabilizados, em grande medida, por toda a estrutura e eficiência que os meios eletrônicos de pagamento oferecem", afirma.

Enquanto 41% dos entrevistados pretende usar cartões na compra do presente de Dia dos Pais, no sudeste a preferência vai para 49%. E, entre os consumidores brasileiros que utilizarão o cartão de crédito, 62% tem intenção de parcelar a compra - preferência que, no nordeste, sobe para 78%, ainda de acordo com a nota.