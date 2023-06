Implantação de parque solar em Icó deve abrir até mil vagas de trabalho

A Qair Brasil vai iniciar a implantação de um parque solar em Icó, no centro-sul do Ceará, no segundo semestre deste ano, e vai abrir entre 500 e 600 vagas de trabalho, inicialmente, e chegar perto de mil empregos durante o pico.

Em entrevista ao O POVO, o diretor de operações da Qair Brasil, Gustavo Silva, disse que o projeto já está bem avançado e que as obras iniciam na segunda metade de 2023, com a previsão de que o parque entre em operação no fim de 2024, sendo implantado em fases, até ser finalizado até o início de 2026.

Segundo ele, o projeto é de 439 megawatts e tem um investimento de R$ 1,8 bilhões.

O parque foi aprovado no Leilão de Energia Nova A-5 de 2021, que teve ainda outros 38 projetos aprovados, acumulando um total de 860,8 mW de potência.

No leilão, os projetos previstos no Ceará foram os que que venderam energia no maior valor, com o preço de R$ 168/mWh.

A Qair Brasil é subsidiária da empresa francesa Qair Internacional, e tem sede em Fortaleza. No mundo, também atua em países como França, Islândia, Itália, Marrocos e Vietnã.

