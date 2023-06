Centro-Sul do Ceará ganhará parque solar, diz governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta terça-feira, 27, a assinatura de um memorando de entendimento com a multinacional Lightsource bp para ampliar a produção de energia solar fotovoltaica, que inclui a implantação de uma usina na região Centro-Sul do Estado.



Embora, não tenha sido informado o município (ou municípios) em que o novo empreendimento será instalado o governador adiantou que os investimentos somados da usina já em fase de construção na região limítrofe entre Abaiara e Milagres (na região do Cariri) chegarão a R$ 1,5 bilhão.

Somente o complexo já em implantação no Cariri, envolve investimentos de R$ 800 milhões com geração de 1.700 empregos diretos ou indiretos com capacidade instalada de 212 mW e têm previsão de operar no início de 2024. O foco é a produção para o mercado livre de energia, mas o governo do Estado afirma que ambos os empreendimentos devem incrementar a cadeia produtiva do hidrogênio verde.

A previsão é a geração de 1.700 empregos diretos ou indiretos no estado. O Complexo possui uma capacidade instalada de 212 mW e as usinas do parque fotovoltaico começarão a operar comercialmente no início de 2024, com o foco da produção para o mercado livre de energia.

“É uma oportunidade única e histórica de promovermos o desenvolvimento sustentável, gerarmos empregos e dar mais oportunidades de renda para os cearenses”, ressaltou o governador. Por sua vez, o secretário executivo para a indústria do Desenvolvimento Econômico, Joaquim Rolim, “a assinatura de mais um memorando reforça o compromisso do Governo do Estado com o tema das energias renováveis. Em Abaiara, já estamos com 70% das obras concluídas”.

Já a secretária das Relações Internacionais, Roseane Medeiros, destacou que “existe uma grande oportunidade de geração de emprego e renda no Interior, justamente por conta da localização desses parques, longe da Região Metropolitana de Fortaleza. Assim, conseguimos também levar esse desenvolvimento para outras áreas do Estado”.

Por fim, o gerente da Lightsource bp para o Brasil, Ricardo Barros disse que a assinatura do memorando reforça o interesse do grupo em investir continuamente “no Ceará, por meio do desenvolvimento de novos projetos que beneficiem a economia do estado e ajudem a torná-lo mais competitivo”.



