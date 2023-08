Saiba como lidar com negociações de dívidas

Escritório AQ Cobranças e Soluções Financeiras tem expertise no assunto e garante aporte legal e discrição durante todo o processo

Negociar dívidas e cobrar devedores pode ser uma tarefa delicada. O trabalho se torna ainda mais complexo quando envolve empresas e valores monetários elevados. Nesses casos, o mais indicado é procurar uma assessoria especializada no assunto, buscando evitar prejuízos e problemas judiciais.

A advogada Ana Araújo alerta que os riscos de se lidar com cobrança entre empresas sem a capacitação e os meios legais necessários são altos. Ela relembra, ainda, que, mesmo que o serviço indevido tenha sido terceirizado, tanto o escritório responsável pelos processos quanto o cobrador têm responsabilidade sobre as medidas tomadas. Por isso, é essencial contratar um trabalho de confiança.

“Por exemplo, pode se tornar uma cobrança indevida ou gerar um dano moral para o cobrador. Ele pode sofrer um processo, ser condenado a pagar uma indenização ou até ser criminalmente processado por difamação ou por injúria”, aponta a coordenadora do setor jurídico da AQ Cobranças e Soluções Financeiras.

Com o intuito de evitar esse tipo de problema, a AQ Cobranças atua há sete anos no setor, auxiliando empresas e pessoas físicas a resolverem pendências financeiras. A instituição apresenta expertise em investigação e cobrança, com estratégias eficientes e uma equipe qualificada de gestores, advogados e investigadores. Os atendimentos são feitos por meio de agendamento.

Uma das especialidades do escritório é o levantamento de patrimônio do devedor. A partir de uma investigação especializada, a AQ Cobranças comprova a capacidade do devedor de pagar a dívida, favorecendo o processo de quitação.

“O devedor, muitas vezes, esconde o patrimônio, diz que não tem como pagar, e aí fazemos a investigação, um dossiê, e conseguimos comprovar judicialmente que os bens que não estão no nome do devedor, na verdade, são dele”, explica Ana. “Muitas empresas passam anos e anos sofrendo porque não encontram esse patrimônio. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer qualquer levantamento patrimonial”, conclui.