Saldo de crédito cresce 15% no Ceará no 1º bimestre de 2023, diz pesquisa

No primeiro bimestre de 2023, o saldo de crédito no Ceará alcançou R$ 117 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Banco do Nordeste (BNB), nesta sexta-feira, 14, com números levantados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), que consideram dados do Banco Central.

O valor reflete a ampliação nos empréstimos e financiamentos a empresas e pessoas físicas, e representa alta de 15% em relação aos 12 meses anteriores.

De acordo com o economista e pesquisador do Etene, Allisson Martins, a elevação do saldo sinaliza expectativas positivas do avanço da economia, uma vez que os créditos visam aumentar a capacidade produtiva, modernizar os empreendimentos, elevar a eficiência dos negócios e prover recursos para capital de giro, insumos e matérias-primas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O crescimento do volume de crédito está em consonância com o nível de atividade econômica do estado. É importante também salientar que além do volume de crédito, as empresas e pessoas físicas devem estar atentas à qualidade do crédito, buscando taxa de juros atrativas e prazos adequados", disse.

O Banco do Nordeste foi responsável por R$ 8 bilhões destes créditos entre janeiro e dezembro do ano passado. Os valores foram contratados em mais de 1,1 milhão de operações. Na comparação com o ano anterior, as contratações apresentaram um aumento de mais de R$ 1,3 bilhão, o equivalente à alta de 21%.

Saldo do Nordeste e no Brasil



O saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nordestino atingiu o montante de R$ 728,9 bilhões no primeiro bimestre de 2023 e, superando a dinâmica nacional, apresentou crescimento de 17,2% nos últimos 12 meses, No Brasil, na mesma métrica de comparação, o crédito avançou 12,6%.

No Nordeste, no acumulado dos últimos doze meses, terminados em fevereiro de 2023, a trajetória ascendente do crédito ocorre devido à expansão tanto das carteiras de crédito das pessoas físicas, que registrou expansão de 18,1%, quanto das empresas, que apontou elevação em 15,2%.

O saldo das operações de empréstimos e financiamentos no final do primeiro bimestre de 2023 destinado às famílias representa 70,6% do total, cabendo a parcela restante (29,4%) às empresas.

Mais notícias de Economia

Tags