Trabalhadores do Nordeste recebem salário 20% menor do que os do Sudeste

Trabalhadores no Nordeste recebem salário 20% menor do que os que são contratados no Sudeste. Enquanto a média destes é R$ 2.165,83, aqueles só recebem em torno de R$ 1.722,29, cerca de R$ 443 de diferença. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de junho de 2023. Além disso, quando comparado à outras regiões, o Nordeste tem a média salária mais baixa. Logo depois é o Norte (R$ 1.769,67), Centro-Oeste (R$ 1.883,02), Sul (R$ 1.960,98) e, o maior, é o Sudeste. Leia Mais Saiba se tem dinheiro para receber da época Collor: 400 mil pessoas podem pedir

Revista The Economist vê cenário melhor para investidores no Brasil; entenda No Brasil a média é de R$ 2.015,04. Isto significa que apenas o Sudeste possui uma quantia maior do que a estipulada no País inteiro. Levando em consideração as unidades federativas, apenas São Paulo (R$ 2.303,24), Rio de Janeiro (R$ 2.120,32), Distrito Federal (R$ 2.049,59) e Santa Catarina (R$ 2.019,73) possuem um rendimento acima do que o Brasil.

No Ceará, o salário médio é de R$ 1.805,96, maior do Nordeste, mas ainda muito abaixo do que o praticado no País. Quando se compara o estado com maior e menor média, São Paulo e Paraíba, respectivamente a diferença é de cerca de R$ 721. Isso representa 32% a menos. Caged também informou postos de trabalhos criados O Ceará teve saldo positivo de 21.230 novos postos de trabalho no 1º semestre de 2023, 34,2% a menos que no 1º semestre de 2022.



Este resultado é consequência da diferença entre as 276.685 admissões e dos 255.455 desligamentos feitos no período. Nos seis primeiros meses do ano passado, por exemplo, foram admitidas 263.686 pessoas e demitidas 231.398 no Ceará. Já no acumulado dos últimos 12 meses foram geradas 56.165 novas vagas com carteira assinada, resultante de 549.432 contratações e 493.267 demissões.