Revista The Economist vê cenário melhor para investidores no Brasil; entenda

"Lula culpa Neto por frear o crescimento ao manter uma taxa de juros de 13,75%, uma das mais altas do mundo. Mas as políticas do banco parecem ter valido a pena. A inflação anual caiu de 12% em abril do ano passado para 3,2% hoje (embora a previsão seja fechar o ano em cerca de 5%)."

Estas medidas a qual o texto se refere são a reforma tributária , aprovada recentemente na Câmara, e o arcabouço fiscal, que estabelece uma nova política para as contas públicas. Também é elogiada a autonomia do Banco Central.

"Várias políticas do governo Lula (Luiz Inácio Lula da Silva - PT) também animaram os investidores. Muitos economistas creditam a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, grande parte do otimismo. Ele está por trás das duas grandes reformas que poderiam colocar o Brasil em uma base mais estável", diz o autor.

No entanto, outros fatores são citados para a melhora da economia do Brasil. Um deles é a política externa, já que a China aumentou a demanda por alimentos, depois de suspender as restrições a pandemia, e há uma tensão constante com os Estados Unidos.

Outro ponto é a invasão da Ucrânia pela Rússia, a qual colocou em risco as exportações de dois dos maiores produtores de grãos do mundo e, consequentemente, fortaleceu o Brasil.

Com isso, o texto afirma que os investidores estão mais confiantes com o mercado brasileiro, Ao contrário do que era esperado no início do ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo.