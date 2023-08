MPE's seguem criando maioria das vagas de trabalho no país

Micro e pequenas empresas tem um peso enorme para a economia. É um dos setores que mais gera empregos no país. Só para se ter uma ideia, dos 241.785 postos de trabalho criados em fevereiro deste ano, 85% foram nas MPE. O que representa 206.697 vagas abertas, em números absolutos. Os dados são de levantamento feito pelo Sebrae com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes a fevereiro de 2023. Foram empregos gerados por empresas como a cearense Nutriblend, que só este ano já contratou 3 novos funcionários para dar conta da nova fase do negócio.

A empresa, que começou como uma fábrica de polpas de frutas, hoje também desenvolve uma linha de gelatos funcionais, sempre focada no segmento da alimentação saudável. Tudo começou com o sonho de seu Antônio de Pádua, 71, que sempre pensou em empreender. Já tinha até o ramo certo: montaria uma fábrica de polpas de frutas. Mas os anos se passaram e, sem o investimento necessário, o sonho foi ficando só no papel.

Mas foi aí que, em 2004, a filha, Christiane Heleine, viu na TV uma matéria falando sobre o Projeto Jovem Empreendedor do Sebrae, e vislumbrou ali uma oportunidade de colocar o sonho de seu Antônio em prática: “Fiz a inscrição, fui selecionada, participei de capacitação empresarial e passei por todas as etapas do projeto, sendo uma das 4 contempladas no estado do Ceará. Com isso, no ano de 2007, montei uma fábrica de polpas de frutas tradicionais, a Polpas Brasil”, conta Christiane.

Neste mesmo ano, seu Antônio adquiriu uma diabetes - e este foi um dos principais motores para que a Christiane decidisse investir de vez no mercado da alimentação saudável - : “Após muito estudo e dedicação, foi desenvolvido uma linha de gelatos e sucos 100% da fruta, com ajuda de parceiros, como nutricionistas e engenheiros de alimentos, desenvolvemos blend's mesclando frutas e hortaliças”. Nascia ali a Nutriblend - Alimentos Saudáveis, uma linha de produtos feita para pessoas com diabetes, problema de lactose e pessoas que buscam equilíbrio alimentar. A linha tem zero adição de açúcares, corantes, aromatizantes e gordura hidrogenada.

Este ano, a marca se prepara para uma nova fase do negócio, mais independente. Pra isso, adquiriu novo maquinário e contratou pessoas. Além das 3 vagas criadas em 2023, a empreendedora conta ainda com serviços terceirizados como consultoria, na parte de inovação, design, para o desenvolvimento da nova marca, escritório de contabilidade, consultor jurídico e financeiro.

Quanto ao seu Antônio, hoje aposentado, segue acompanhando de perto o fluxo da marca e vendo seu sonho virar realidade.