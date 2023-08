Dia dos Pais: comércio de Fortaleza espera R$ 245 milhões em movimentação

Levantamento do Fecomércio Ceará projetou que 45,6% dos consumidores irão às compras no período

No Brasil, uma pesquisa da Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), identificou que 110 milhões de pessoas irão às compras no Brasil, no segundo domingo de agosto, o que representa um aumento de 8 milhões em relação ao ano passado.

Dos consumidores entrevistados, 48,5% pretendem comemorar a data, trazendo impacto significativo para o setor de serviços, principalmente para os restaurantes, em que 16,9% relataram intenção do uso do serviço de refeição fora do domicílio.

O Dia dos Pais vai trazer um potencial de faturamento de R$ 245 milhões no comércio varejista de Fortaleza. O levantamento é do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio Ceará, que projetou que 45,6% dos consumidores irão às compras no período.

Neste ano, 45,6% dos entrevistados afirmaram a intenção de compra de presentes para o Dia dos Pais. Os grupos que mais declararam ir às compras foi com idade até 20 anos (59,3%) e do estrato com renda média mensal acima de dez salários-mínimos (81,3%).

O gasto médio revelado no levantamento deve ser em torno de R$ 305 com as compras de presentes, com maior potencial de consumo no grupo dos consumidores do sexo masculino (com gasto médio total de R$ 343), do estrato com idade acima de 36 anos (R$ 329) e com renda média mensal familiar acima de dez salários-mínimos (R$ 634).

Quanto à forma de pagamento, há o predomínio da intenção de pagamento à vista (com dinheiro, PIX ou cartão de débito), com 59,0% das respostas, seguido do uso do cartão de crédito (40,6%).

Demanda forte por bens de consumo semiduráveis

A intenção de compra se concentra nos chamados bens de consumo semiduráveis, com destaque para os produtos de uso pessoal, com destaque para itens de vestuário e acessórios, com quase metade de intenção de compra. Veja a lista a abaixo.