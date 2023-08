Entenda como a ausência paterna impacta a vida emocional dos adultos

Psicóloga aponta como a falta de vínculo paterno pode trazer prejuízo para as relações no futuro

No segundo domingo do mês de agosto (13), é celebrado o “Dia dos Pais”. Com a chegada da comemoração, muitos brasileiros começam a refletir sobre o significado da paternidade, principalmente aqueles que cresceram sentindo a ausência paterna. Segundo dados da Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), cerca de 104.709 crianças foram registradas sem pai no Brasil, entre janeiro e julho de 2023; e, conforme estudos e especialistas, esse dado pode gerar preocupação no futuro. Isso porque a falta dos pais pode trazer consequências negativas, tanto no período infantil quanto na fase adulta.

Influência da ausência paterna nas relações afetivas

Para a psicóloga Ana Streit, um dos impactos é na forma como a pessoa se relaciona com os demais. “Ao não ter tido um pai, pode haver impactos na qualidade dos vínculos estabelecidos, como pessoas que se relacionam com superficialidade ou com muito medo de perder a outra. E esse medo pode aparecer de forma patológica, como o ciúme excessivo ou o controle”, comenta a profissional.

A ausência da figura paterna também acontece quando a criança tem um pai, mas ele não é presente. “Há muitos pais que são provedores, mas não são referência de afeto e de vínculo. Nesse caso, a criança pode aprender a naturalizar a ‘presença-ausente’, que é o pai presente fisicamente e ausente emocionalmente. Com isso, a criança leva esse modelo para as suas relações futuras. A superficialidade aparece na pobreza das relações, na frieza e na desconexão emocional. Isso pode prejudicar a saúde mental da criança durante o desenvolvimento dela e na sua fase adulta. Algumas vezes, o reflexo aparece na baixa autoestima do adulto, na insegurança e no medo da rejeição”, pontua a psicóloga.

