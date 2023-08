Dia dos pais deve movimentar R$ 27 bilhões no Brasil, diz pesquisa

O Dia dos Pais deste ano, marcado para o dia 13 de agosto, deve movimentar aproximadamente R$ 27 bilhões no comércio brasileiro. É o que diz a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Além disso, 110,5 milhões de pessoas devem presentear seus entes queridos nesta época, um aumento de 8,7 milhões quando comparado ao ano passado.

Outro ponto levantado foi o crescimento da quantidade de pessoas que pretendem gastar mais em 2023. Dos entrevistados, 36% pretendem gastar mais que em 2022, 35% o mesmo valor e 17% querem gastar menos.

“Essa é uma das datas mais importantes do varejo, e que merece ser celebrada. E o cearense, com certeza, vai aproveitar as ofertas. Os consumidores estão realmente querendo presentear os seus entes queridos”, destaca Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Em relação ao valor médio dos gastos dos indivíduos, será em torno de R$ 244.

Veja os itens com maiores intenções de compra

Vestuário

Perfumes

Cosméticos

Calçados

Meias

Cinto

Óculos

Carteira

Relógio

