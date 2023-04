Brisanet confirma operação do 5G na Grande Fortaleza para o fim do ano

A empresa foi uma das vencedoras do leilão do 5G da Anatel realizado em 2021, e ficou com o lote Nordeste e Centro-Oeste

A Brisanet confirmou o início da operação do 5G em Fortaleza e Região Metropolitana para o fim deste ano.

A informação é do CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, acrescentando que a empresa está com 100% da área urbana coberta com infraestrutura própria, sem contratos com terceiros.

“Na segunda quinzena de junho, a operação do 5G inicia em Pereiro (CE), onde fica a sede da empresa, e cidades vizinhas. Como sempre, a Brisanet começa a implementar as tecnologias do Interior para a Capital. No fim de 2023, a rede 5G estará disponível para todos os milhões de habitantes da capital Fortaleza e Região Metropolitana”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O executivo participou do 12º Congresso RTI de Provedores de Internet, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, na quarta-feira, 12.

A empresa foi uma das vencedoras do leilão do 5G da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizado em 2021, e ficou com o lote Nordeste e Centro-Oeste.

Com isso, a meta é disponibilizar o 5G em cerca de 40 cidades no interior da região Nordeste, além de Fortaleza.

A expectativa é que o valor médio dos serviços oferecidos seja de R$ 30 ainda neste ano.

Mas, parte do espectro fornecido pela Brisanet abarcará o 4G para poder atender a maioria da população que ainda utiliza dispositivos móveis compatíveis somente com essa tecnologia.

Mais notícias de Economia

Tags