Lula sanciona lei e veta nota fiscal única no Brasil; entenda

Foi sancionada nesta quarta-feira, 2, a lei que tem como proposta o facilitamento das obrigações tributárias. A proposta aprovada pelo Senado sofreu alguns vetos, entre eles, a criação de uma nota fiscal única para o País.

O texto foi assinado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU).

A lei institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias e simplifica dispositivos do Sistema Tributário Nacional, conforme texto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 2 de agosto.

A norma é fruto da aprovação de projeto de autoria da Câmara dos Deputados e que teve sua deliberação concluída pelo Congresso no início do mês passado.

No projeto inicial, estavam instituídas as seguintes medidas de simplificação:

Geração da NFB-e , única para todo o País e pondo fim às notas estaduais

, única para todo o País e pondo fim às notas estaduais Criação do Registro Cadastral Unificado (RCU) , a qual instituía que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) seria o único meio de identificação cadastral de uma empresa, suficiente para identificação da pessoa jurídica nos bancos de dados de serviços públicos, vedando a exigência de qualquer outro número de identificação

, a qual instituía que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica seria o único meio de identificação cadastral de uma empresa, suficiente para identificação da pessoa jurídica nos bancos de dados de serviços públicos, vedando a exigência de qualquer outro número de identificação Instituição da Declaração Fiscal Digital Brasil (DFDB) , com a junção das informações de todos os tributos

, com a junção das informações de todos os tributos Unificação dos documentos de arrecadação

Utilização das informações nos documentos fiscais para preenchimento automático dos tributos

Criação do Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias (CNSOA)

Os três primeiros pontos foram vetados pelo Poder Executivo pelo argumento de que a adoção da NFB-e, RCU, e DFDB poderia aumentar custos para a sociedade e para a administração pública. Isso porque seria necessário evoluir os sistemas.

No entanto, o projeto original defendia que a criação poderia simplificar e reduzir os custos, diminuindo as exigências, além de incentivar a conformidade por parte dos contribuintes no âmbito dos poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios. Ao todo, foram 11 dispositivos vetados.

Com isso, ficou na lista de corte o trecho que definia o número do CNPJ como a identidade cadastral única e suficiente para identificação da pessoa jurídica nos bancos de dados de serviços públicos, vedando a exigência de qualquer outro número de identificação.

Para o governo, "a criação da NFB-e, da DFDB e do RCU poderia aumentar custos no cumprimento das obrigações tributárias, além de custos financeiros para a sociedade e a administração pública, devido à necessidade de evoluir sistemas e aculturar a sociedade a novas obrigações".

Além disso, conforme o governo, há atualmente no País um conjunto de documentos fiscais eletrônicos em pleno funcionamento, com processo natural de evolução e simplificação a ser realizado de maneira estruturada e em observância aos princípios da eficiência e da economicidade.

O presidente Lula também deixou de fora da lei a previsão de participação de representantes das confederações nacionais da Indústria (CNI), Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Serviços (CNS), Agricultura e Pecuária (CNA), Transporte (CNT) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias (CNSOA).

"Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, tendo em vista que a Constituição e as leis tributárias outorgaram aos entes federativos competência tributária plena para instituir seus tributos, definir fatos geradores e alíquotas e dispor sobre a forma de constituição dos respectivos créditos. Assim, por mais importante que seja a participação da sociedade civil no auxílio da administração pública, como um todo, a presença de membros alheios às administrações tributárias e aos deveres de sigilo fiscal e de preservação de informações em um comitê técnico que trata de obrigações acessórias seria contrária ao interesse público", justifica o Planalto na razão do veto encaminhada ao Congresso.

Na lista de vetos, a lei também não chancela o prazo de 90 dias para a constituição do CNSOA, como previa o projeto que saiu do Congresso.

"A proposição incorre em vício de inconstitucionalidade, haja vista que a determinação de prazo constante para que o Poder Executivo federal institua o CNSOA viola a separação e a independência dos Poderes da União". (Com Agência Estado)

