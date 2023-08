Cagece investe R$ 95 milhões em obra para esgotos de Fortaleza

A ação será realizada nas regiões Norte e Oeste da Capital, com aplicação de R$ 62 milhões e também no bairro Meireles, de R$ 33 milhões

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) vai investir cerca de R$ 95 milhões em obras para esgotos de Fortaleza.

A ação será realizada nas regiões Norte e Oeste da Capital, com aplicação de R$ 62 milhões, e também no bairro Meireles, de R$ 33 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro, tem-se uma previsão para a conclusão dos serviços até o dia 30 de setembro. Porém, para o Meireles, a obra de substituição completa das redes de esgoto está prevista para acabar até o primeiro semestre de 2024.

Leia Mais Negócios para mulheres: projeto prevê incentivo para empreendedorismo feminino; entenda

Dia dos pais deve movimentar R$ 27 bilhões no Brasil, diz pesquisa

Região Norte e Oeste de Fortaleza

Nesta região, haverá uma renovação de 1,6 km do Interceptor Oeste, grande tubulação responsável pelo recebimento do esgoto.

O serviço está sendo executado estrategicamente por meio de uma tecnologia piloto para este tipo de obra: o método não destrutivo, ou seja, sem a necessidade mínima de escavações na via.

O trecho onde a obra acontece fica localizado entre a travessa Aurélio Lavor até a rua Dom Hélio Campos, na avenida Presidente Castelo Branco, conhecida também como avenida Leste-Oeste.

Com isso, pretende-se garantir o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza principalmente nos períodos de chuva, quando há maior incidência de extravasamentos.

Meireles

Já o bairro Meireles, em Fortaleza, recebe atualmente obras de substituição de rede de esgotamento sanitário.

O serviço realizado pela Cagece trata-se de um projeto para otimizar o funcionamento da rede coletora e possibilitar também o incremento de novas ligações.

Na atual fase do projeto, a companhia possui frentes de trabalho nas ruas Carlos Vasconcelos, Torquato Aguiar, Antônio Lima e na Coronel Linhares.

Segundo os dados divulgados, cerca de 35 mil habitantes serão beneficiados com a execução completa do projeto da companhia.

O projeto prevê substituição de 28 quilômetros de rede coletora por uma nova tubulação mais resistente aos gases do esgoto.

Além disso, quer a substituição e a implantação de 2.706 unidades de ligações domiciliares, com a devida recuperação do asfalto nos trechos que receberão as intervenções. Cerca de 20% do projeto de substituições de rede de esgoto no Meireles já foi executado pela Cagece.

Como fazer a reforma da casa com economia?



Mais notícias de Economia