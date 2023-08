Horto do Padre Cícero é o ponto turístico mais visitado na região do Cariri

Pesquisa da Setur identificou que o local teve o maior percentual de visitação entre as cidades do Crato, Juazeiro do Norte e Cariri

A Colina do Horto, onde fica localizada a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, é o ponto turístico mais buscado no triângulo do Crajubar, que engloba as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, na região do Cariri, no Ceará.

O levantamento foi realizado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) durante a Expocrato e a romaria em memória dos 89 anos de falecimento do "Padim Ciço do Juazeiro", que encerrou no último dia 20 de julho. Na ocasião, cerca de 75% dos turistas que estiveram na região visitaram o horto.

A pesquisa estimou, ainda, o gasto médio total do turista durante o tempo de permanência na região. Em cinco dias, o visitante gastou aproximadamente R$ 1.579,05.

Destes custos, R$ 505,16 é com hospedagem, cerca de R$ 403 com alimentação, além de entretenimento e compras, que ficaram em torno de R$ 443,72 e R$ 597,49, respectivamente. De outras formas, foram gastos pelos viajantes, em média, R$ 169,73.

Em relação ao local de onde os turistas vieram, cerca de 32,9% dos entrevistados eram cearenses que estavam aproveitando os destinos. Em seguida, estados do Nordeste aparecem como principais emissores. Pernambuco (21,7%), Alagoas (19,3%) e Rio Grande do Norte (7,3%) compõem o ranking. Fora da região, São Paulo (6,5%) foi o grande destaque.

Outros locais visitados



No Crato, se destacaram o Mercado Público (21,4%), local mais visitado do município, seguido pelo Centro Cultural (14,1%) e o Geopark Araripe (12,4%).

Já em Barbalha, as Igrejas (20,4%) foram bastante buscadas, além da Serra do Araripe (14,7%), o Parque da Cidade (11,8%) e os Museus (10,9%).

Em Juazeiro do Norte, predominou o turismo religioso, com as Igrejas (74,4%), a Basílica (68,8%), a Feira da cidade (66,1%) e o Museu Vivo de Padre Cícero (60,3%) também tiveram uma boa procura.

