Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, passará a cobrar ingressos

O teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto (CAC.Horto), em Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, vai começar a cobrar ingressos a partir da próxima quarta-feira, 9 de novembro.

Os valores serão R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia para ida e volta no bondinho. A população pode adquirir os ingressos na bilheteria do local, que funcionará de quarta-feira a domingo, das 8h30min às 16 horas.

Apesar do início da cobrança, os moradores dos bairros Horto e Salgadinho, vizinhos ao equipamento, têm direito a gratuidade de duas passagens por dia. Para isso, é necessário realizar um cadastro para solicitar o vale, que foi iniciado no dia 31 de outubro e segue até 9 de novembro.

O teleférico do Horto foi inaugurado no final de março deste ano pelo então governador do Ceará Camilo Santana (PT), e foi criado com o intuito de fortalecer o turismo na região do Cariri, sobretudo o religioso. O equipamento tem capacidade para transportar até 2.080 pessoas por hora. As cabines são climatizadas, podendo deslocar até oito passageiros sentados a cada viagem.

O teleférico liga a Estação dos Romeiros, na área inferior, à Estação do Horto, onde se encontra a estátua de Padre Cícero, um dos símbolos do Cariri cearense, na área superior. Os bondinhos percorrem uma distância de aproximadamente 2 quilômetros a uma altura de 200 metros, em um tempo de 7 minutos e 30 segundos. Ao todo, o equipamento recebeu investimento de R$ 79,1 milhões.

Conforme a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), por meio do Instituto Dragão do Mar (IDM), que é responsável pela gestão do local desde junho deste ano, mais de 126 mil pessoas já realizaram o passeio no teleférico.

O gestor do CAC.Horto, Thiago Rodrigues, ressaltou a boa relação da população com o equipamento. “Estamos estimulando a boa convivência de visitantes e da população, incentivando a sustentabilidade entre a beleza natural, a relevância patrimonial e a sacralidade do lugar e dos eventos nessas datas”, disse.

O início da cobrança no teleférico ocorre a partir do estudo de viabilidade econômica do espaço, prevista desde o início da operação. Ainda segundo o gestor, foi realizado um esforço para garantir aos moradores do entorno o máximo de usufruto do equipamento.

O projeto do teleférico é de autoria da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), sob supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP), e foi viabilizado por orçamento compartilhado entre o Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Cadastro gratuidade moradores

Os moradores do entorno do teleférico podem solicitar a gratuidade do uso do equipamento até o dia 9 de novembro, de 9 às 17 horas, em cinco endereços no município.

Para o cadastro, é necessário portar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência (se não for em nome de quem está sendo cadastrado, levar comprovante de parentesco em primeiro grau). Os passes de gratuidade serão pessoais e intransferíveis.

Confira o endereços

Teleférico Horto

Onde: Estátua do Padre Cícero na colina do Horto - Horto, Juazeiro do Norte

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) - Horto

Onde: Avenida Padre Jezú Flor, S/N - Horto

Salesianos do Horto do Padre Cícero

Onde: Rodovia Padre Cícero - Horto

EMEI Dayse Sampaio

Onde: Rua Caminho do Horto, 240 Horto

EMEF Sebastião Teixeira Lima

Onde: Avenida Padre Jezú Flor, S/N - Horto

Serviço

Teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto

Data de início da cobrança: 9 de novembro de 2022

Venda de ingressos: quarta-feira a domingo

Horário: das 8h30min às 16 horas

Valores: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Onde: rua da Avenida do Agricultor, 1334, bairro Salgadinho, Juazeiro do Norte



