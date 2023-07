Ceará tem dois parques nacionais entre os mais visitados do Brasil em 2022

Os parques nacionais de Jericoacoara e Ubajara aparecem em posição de destaque no ranking de visitas do ano passado

O estado do Ceará tem duas unidades de conservação ambiental entre as mais visitadas do país. Segundo levantamento Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) os parques nacionais de Jericoacoara e Ubajara aparecem em posição de destaque no ranking de visitas de 2022.

Com 1,6 milhões de visitas, o Parque Nacional (Parna) de Jericoacoara foi o foi a terceira unidade de conservação mais visitada e o segundo entre os parque no período. O destino cearense só ficou atrás do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 3,5 milhões de visitas.

Dentre outros destinos que Jericoacoara superou, aparecem o Parque Nacional do Iguaçu (3°), onde ficam as famosas cataratas, além dos Parnas de Fernando de Noronha (5º) e dos Lençóis Maranhenses (6).

Já o Parque Nacional de Ubajara, localizado na Serra da Ibiapaba, foi o nono mais visitado, recebendo cerca de 186 mil pessoas ao longo do ano passado. De acordo com a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), a visitação no local cresceu cerca de 50% após a reinauguração do bondinho, em fevereiro de 2022.

Para a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o território natural do Estado é um dos diferenciais para atração de muitas visitações aos Parnas cearenses.

"A busca por atrativos naturais é uma tendência do turismo. Por conta do rico território natural que temos, nossos parques se destacam nacionalmente. Além de Jeri, alcançamos também esse excelente resultado com o Parna de Ubjara, o que demonstra que o Ceará tem atrativos para todos os gostos”, destacou.

De acordo com o ICMBio, em todo o país foram registradas mais de 21,6 milhões de visitas em 137 unidades de conservação. O resultado é o triplo de 2021 (6,9 milhões). O alto número de visitas foi atingido com grande contribuição do turismo de sol e mar, além de conquistas técnicas do Instituto que melhoraram o processo de monitoramento.

Veja a lista com os 10 parques de conservação mais visitados em 2022

Parque Nacional da Tijuca: 3,5 milhões de visitantes Parque Nacional de Jericoacoara: 1,6 milhão de visitantes Parque Nacional do Iguaçu: 1,5 milhão de visitantes Parque Nacional da Serra da Bocaína: 701 mil visitantes Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha: 678 mil visitantes Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses: 367 mil visitantes Parque Nacional do Monte Pascoal: 366 mil visitantes Parque Nacional de Brasília: 198 mil visitantes Parque Nacional de Ubajara: 186 mil visitantes Parque Nacional Serra dos Órgãos: 178 mil visitantes

