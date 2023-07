PicPay vai passar a cobrar taxa de contas inativas; saiba como excluir

A partir de 29 de julho, o PicPay cobrará uma taxa para para contas inativas nos últimos 360 dias, que tenham saldo. O valor mensal será de R$ 10.

Se houver movimentação, a cobrança é suspensa imediatamente. Atualmente, todas os usuários possuem contas gratuitas.

O banco, porém, anunciou a nova cobrança de maneira discreta, já que só é possível encontrar informações sobre o assunto caso o cliente acesse a página de suporte. Veja mais abaixo como desativar para não ser taxado.

De acordo com Cláudia Santos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), se a cobrança é feita sem um aviso prévio, torna-se uma prática abusiva e infringe o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por causa disso, ela defende que a cobrança precisa ser combatida e denunciada, se ocorrer, aos órgãos de defesa do consumidor.

O PicPay, no entanto, em nota enviada ao O POVO, afirmou que "a medida está contemplada nos termos de uso do PicPay e trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentações".

Além disso, reforçou que a cobrança está condicionada ao saldo em conta do usuário e não se transformará em dívida.

Como cancelar a conta do PicPay?



Antes de cancelar a conta, o usuário precisa zerar o seu saldo e/ou quitar dívidas com o banco, pois o cancelamento não é autorizado para contas em transações pendentes.

Existem algumas formas caso queira zerar o saldo. São elas:

Fazer uma TED ou um Pix para outra conta



Sacar em algum banco 24 horas



Pagar dívidas pendentes



Com isso definido, basta seguir estes passos para excluir sua conta:

Acesse o aplicativo do PicPay.

Clique na foto de perfil

Role a tela até aparecer a opção: "Encerrar minha conta"

Confirme e aceite os termos para exclusão

Confira o posicionamento do PicPay na íntegra

"O PicPay esclarece que a cobrança de tarifa por inatividade é uma prática de mercado aplicada nas situações em que o cliente tenha deixado de fazer movimentações em sua conta nos últimos 360 dias. A medida está contemplada nos termos de uso do PicPay e trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentações. A companhia também reforça que a cobrança está condicionada ao saldo em conta do usuário e, portanto, não vai se configurar em dívida para o cliente", afirmou em nota enviada ao O POVO.

Saiba como denunciar práticas abusivas

Procon Fortaleza

O atendimento pode ser realizado presencialmente ou virtualmente.

Para ser atendido na sede do órgão, é preciso agendar previamente um horário no site de serviços realizados pela Prefeitura de Fortaleza, na aba "Defesa do Consumidor".

Para atendimento online, basta baixar o aplicativo “Procon Fortaleza” e preencher as informações solicitadas.

Por telefone, a Central de Atendimento atende pelo número 151.

Decon Ceará

Já em relação ao Decon, é possível enviar denúncias pelos seguintes canais:

E-mail: [email protected]. ou [email protected]

Site: Consumidor.gov.br

WhatsApp: (85) 99187-6381, (85) 98960-3623 e (85) 99181-7379.



Veja o passo a passo para pedir REEMBOLSO aos bancos

