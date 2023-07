Transpetro e Porto do Pecém criam grupo para viabilizar novos negócios

A subsidiária da Petrobras criou grupo de trabalho para analisar geração de novas oportunidades a serem desenvolvidas em conjunto no Complexo do Pecém

O atual contrato de arrendamento da Petrobras em um dos terminais do Porto do Pecém não é o fim da relação entre as partes. Por meio da Transpetro, a estatal e a administração do Complexo formaram um grupo de trabalho para viabilizar novos negócios.

A intenção, conforme nota divulgada pelas partes, é analisar a geração de novos negócios e manter as operações da subsidiária da Petrobras no Porto.

O grupo de trabalho foi firmado em reunião entre o governador do estado, Elmano de Freitas, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, e a vice-presidente financeira do Complexo do Pecém, Rebeca Oliveira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A intenção da Petrobras é permanecer com o fornecimento de gás natural para a malha de gasodutos e para a garantia do suprimento de usinas termelétricas conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia.

O atual contrato de arrendamento da Petrobras no Porto do Pecém permite que a Transpetro ingresse 2 milhões de metros cúbicos (m³) de gás natural nos gasodutos.

+ Presidente do Porto do Pecém: Transferência da tancagem do Mucuripe está em curso



Conforme a Petrobras, o grupo de trabalho deve encontrar soluções para que o fornecimento seja mantido enquanto outra empresa assuma a concessão, já que o atual contrato será encerrado no fim deste ano.

Para Sérgio Bacci, é fundamental a criação do grupo de trabalho com o Complexo de Pecém, porque, sem um acordo, poderia haver uma insegurança de fornecimento do suprimento para a geração de energia elétrica e de gás natural para a malha de gasodutos.

"Estou muito animado em encontrar uma solução para o Ceará e para manter as operações da Transpetro no Porto do Pecém”, disse presidente da Transpetro.

A manutenção do diálogo com o Complexo do Pecém e o Governo do Ceará também pode permite à Transpetro vislumbrar um acordo de operação de transbordo de combustível por "Ship to Ship", que é um sistema mais ágil, eficiente e que otimiza custos no dia a dia do porto, enfatiza Sérgio.

“Nós somos o maior operador logístico de petróleo e derivados da América Latina e temos expertises em múltiplos modais, como a operação Ship to Ship, que garante maior receita para o estado e para o Porto do Pecém”, acrescenta.

Veja o passo a passo para pedir REEMBOLSO aos bancos

Mais notícias de Economia