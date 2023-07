Grupo Mateus anuncia nova loja na Caucaia com criação de 300 empregos

O Grupo Mateus, uma das principais empresas do varejo alimentar brasileiro, terá um novo empreendimento na Caucaia. A nova loja do grupo vai contar com investimento de R$ 35 a R$ 40 milhões e vai iniciar as obras em agosto, na avenida Dom Almeida Lustosa, no bairro Jurema, com a expectativa de gerar mais de 300 empregos diretos na região.

A oficialização da entrega do alvará de construção aconteceu nessa quinta-feira, 13, com empresários do grupo, entre eles Renato Zenny, além do prefeito de Caucaia, Vitor Valim, e o secretário de Planejamento Urbano do município, Diego Pinheiro.

Zenny disse que o novo empreendimento deve ficar pronto entre dezembro deste ano e janeiro de 2024, e que já alinhou a abertura de uma nova unidade no município.

“A Rede Mateus está muito feliz por tudo isso. Estamos agradecidos por receber o alvará da Prefeitura de Caucaia. Já firmei aqui com o prefeito Vitor Valim, o compromisso de que vamos abrir uma segunda unidade em Caucaia”, destacou o representante do Grupo Mateus.

Já Vitor Valim comemorou a chegada da rede na cidade, dizendo que a chegada do empreendimento vai trazer mais desenvolvimento econômico e geração de emprego.

"A partir de agosto teremos essa obra no nosso município que trará mais de 300 empregos para nossa cidade. Agradeço a confiança da Rede Mateus em se instalar no nosso município para cada vez mais ter mais serviço, preço justo e mais emprego para a nossa cidade", disse o prefeito.

