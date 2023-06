Empresa de saneamento abre 245 vagas de empregos no Ceará; veja como participar

A Ambiental Ceará abriu processo seletivo para 245 vagas de emprego de agentes de saneamento e técnicos de eletromecânica, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD).

Os profissionais poderão atuar em Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, municípios envolvidos na Parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário.

As inscrições podem ser realizadas no mutirão de cadastro presencial, nos Sines dos bairros Antônio Bezerra e Centro, em Fortaleza; e também online, acessando a plataforma Gupy. A empresa continua com cadastro aberto no banco de talentos.

São 208 vagas para agentes de saneamento e 37 para técnico de eletromecânica. De acordo com a Ambiental Ceará, os benefícios incluem salário compatível, assistência médico-odontológica, seguro de vida, Gympass, vale alimentação e/ou refeição e vale transporte.

Veja como se inscrever

Inscrição presencial: o mutirão presencial ocorrerá em duas sedes do Sine em Fortaleza. Nos dias 26 e 27 de junho, o atendimento será no Sine do bairro Antônio Bezerra às 8 horas e às 14 horas.

Nos dias 28 e 29, o processo será realizado no Sine do bairro Centro, também às 8 horas e às 14 horas.

Interessados devem apresentar currículo atualizado, RG, CPF, PIS, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e um endereço de e-mail válido.

Inscrição online: o processo pode ser realizado pela plataforma Gupy. Candidatos para as vagas de agente de saneamento devem se inscrever neste link. Interessados nas vagas de técnico em eletromecânica podem fazer cadastro neste link.

Banco de talentos

Além desta seleção, a Ambiental Ceará continua com cadastro aberto no banco de talentos. O cadastro pode ser realizado neste link:. A previsão é de que a operação gere, ao todo, 10 mil empregos diretos e indiretos

Serviço

Seleção para 245 vagas na Ambiental Ceará

Mutirão de cadastro presencial

- Sine Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750 - dentro do Vapt Vupt)

Dias 26 e 27 de junho

Às 8h e às 14h

- Sine Centro (Rua da Assunção, 699)

Dias 28 e 29 de junho

Às 8h e às 14h

Cadastro online

Agente de saneamento

Link para inscrição: https://l1nq.com/8H9OT

Requisitos para a vaga:

- Ensino Médio completo;

- Conhecimento básico em hidráulica e/ou alvenaria

- CNH categoria B ou acima

Técnico em Eletromecânica

Link para inscrição: https://l1nq.com/34IVY

Requisitos para a vaga:

- Ensino Médio completo;

- Formação técnica em Mecânica e/ou áreas correlatas;

- CNH categoria B.

