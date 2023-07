Rede de supermercados abre unidade de R$ 15 milhões no Porto das Dunas; veja fotos

Articulista quinzenal do O POVO

A rede de supermercados Carnaúba vai inaugurar na sexta-feira, 14 de julho, nova unidade de R$ 15 milhões no Porto das Dunas, no Aquiraz, na avenida Caminhos do Sol, S/N, IV Etapa B.

Com a loja, a empresa soma 8 unidades no Ceará e informa que é responsável por gerar mais de 700 empregos diretos no Estado. Para o novo empreendimento, cerca de 100 pessoas da região serão empregadas.

De estrutura, o espaço terá 900 m², constando cafeteria, adega, delivery com entrega rápida e outros serviços.

Inauguração do Carnaúba no Porto das Dunas será na sexta-feira, 14 de julho Crédito: Divulgação

"Percebemos a grande necessidade de um supermercado como o Carnaúba no bairro. E as pesquisas de viabilidade nos confirmaram que a escolha para nossa nova unidade estava correta. O Porto das Dunas está em constante crescimento e queremos oferecer o nosso melhor para os passantes e moradores dessa localidade”, afirma Murilo Tavares, diretor dos supermercados Carnaúba.

