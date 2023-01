Supermercado oferece mais de 100 vagas de emprego em Maranguape

O Grupo Mateus está selecionando mais cem vagas de emprego na primeira unidade que vai inaugurar na Região Metropolitana de Fortaleza. O Mix Mateus, unidade de atacado da rede, está sendo construída em Maranguape, a cerca de 30 quilômetros da Capital.

As vagas têm como pré-requisito o ensino médio completo e, pelo banner de divulgação da rede supermercadista, miram todos os profissionais que atuam em um supermercado.

Esta deve ser a sexta unidade do Grupo Mateus no Ceará e a primeira na RMF. A empresa conta, na cidade vizinha de Maracanaú, com um Centro de Distribuição, com área total de 50 hectares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades precisa enviar o currículo para o e-mail curriculo.grupomateus.com.br ou contatar a equipe do supermercado no Sine de Maranguape.

Confira as vagas abaixo:

Repositor de frios e laticínios

Hortifruti

Mercearia/bazar

Embalador

Fiscal de caixa

Auxiliar de estacionamento

Fiscal de prevenção de danos

Açougueiro

Auxiliar de açougue

Peixeiro



Auxiliar de depósito

Conferente

Técnico de manutenção

Assistente de caixa

Auxiliar de produção em lanchonete

Forneiro

Balconista de padaria e lanchonete

Locutor

Pesquisador

Cartazista

Promotor de vendas Jr

Promotor de marcas

Auxiliar de CPD



Operador de empilhadeira

Vendedor de balcão

Grupo Mateus no Brasil

O Grupo Mateus possui as bandeiras Mix Mateus, Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Eletro Mateus e Camiño, além de uma plataforma de e-commerce e do aplicativo de descontos, o Mateus Mais. E contam com supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, e-commerce, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.

Em 2021, a empresa inaugurou 44 lojas em 6 novos estados do Nordeste, além de sedes administrativas em Recife (PE) e Salvador (BA).

Além disso, os Centros de Distribuição já estão em funcionamento nos municípios de Cabo de Santo Agostinho-PE e em Feira de Santana-BA.

Serviço:

Os interessados em concorrer a uma das vagas precisa cadastrar o currículo no site curriculo.grupomateus.com.br.

Mais notícias de Economia

Tags