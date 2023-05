Denis Bezerra assume a presidência da Companhia Docas do Ceará

O ex-deputado federal Denis Bezerra é o novo diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará. O anúncio foi realizado nessa terça-feira, 16, nas redes sociais do órgão.

"Um novo ciclo se inicia na Companhia de Docas do Ceará. Com muita alegria, anunciamos nosso novo diretor-presidente, Denis Bezerra. Temos muito trabalho à frente para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do nosso Estado", dizia a publicação.

A Companhia Docas é o órgão da estrutura do governo federal que exerce a autoridade portuária do Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

Quem é Denis Bezerra?

Denis Bezerra é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, com especialização em Direito Imobiliário, pelas Faculdades Integradas de São Paulo. Atualmente, cursa mestrado em Políticas Públicas e Governo pela FGV.

Em 2022, assumiu a presidência da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e a 2ª vice-presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados.

Também foi membro da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Defesa do Consumidor. É diretor licenciado da Confederação Nacional de Notários e Registradores e presidente licenciado do Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará e ex-presidente do Partido Socialista Brasileiro do Ceará (PSB).

Em vídeo publicado junto ao anúncio da Companhia Docas, Denis comentou a satisfação de assumir a diretoria-presidência do órgão e agradeceu pela oportunidade.

"Recebi com muita honra o convite e prometo me dedicar ao máximo para fomentar cada vez mais a companhia no estado do Ceará. Quero agradecer a confiança me dada pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e também pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Contem com o nosso trabalho", disse.

