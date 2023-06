INSS começa a conceder pensão por morte de forma automática; saiba como fazer

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a conceder pensão por morte de forma automática. A decisão veio para tentar agilizar o andamento dos benefícios. Entre os requerimentos, a pensão por morte é a terceira que mais possui pessoas na fila. Por isso, o Governo deseja dar celeridade ao processo.

No Ceará, os relatos são de que os procedimentos, no geral, passaram a levar quatro meses em média desde o ano passado.

O quadro de funcionários mais enxuto, a digitalização dos processos e a alta demanda em razão da aprovação da reforma da Previdência foram os fatores que ampliaram esse tempo de espera.

Pensão por morte: como funciona o reconhecimento automático?

A pensão por morte urbana é o benefício para os dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não.

Para a verificação, o INSS utiliza os dados que já estão em seus sistemas e pode checar as informações prestadas pelo cidadão na hora do pedido, inclusive na base de dados de outros órgãos.

Assim, a análise do benefício é concluída mais rapidamente.

Pensão por morte: como pedir o benefício?

Para pedir o benefício, é preciso entrar no "Meu INSS" e clicar no botão “Novo Pedido”. Logo após, é necessário digitar o nome do serviço/benefício que você quer, assim, irá aparecer uma lista para você clicar no nome do serviço/benefício.

Por fim, vai ser preciso ler o texto que aparece na tela e avançar seguindo todas as instruções.



INSS: quais os documentos necessários para todos os casos?

Número do CPF da pessoa falecida e dos dependentes.



Se for procurador ou representante legal:



Procuração ou termo de representação legal (tutela, curatela, termo de guarda);



Documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF do procurador ou representante.

Caso seja solicitado, é preciso apresentar documentos que comprovem o tempo de contribuição e/ou que atestem os(as) dependentes.

Pensão por morte: como acompanhar o processo?

Para acompanhar e receber a resposta do seu processo, é necessário primeiramente entrar no "Meu INSS". Após isso, deve-se clicar no botão “Consultar Pedidos" e encontrar seu processo na lista. Para que se veja mais detalhes, basta clicar em "Detalhar". Lá estará as informações do seu pedido.



INSS: quais são os pedidos, sem precisar de perícia, com mais fila?



BPC-Loas



Aposentadoria por idade



Pensão por morte



Aposentadoria por tempo de contribuição



Salário maternidade



Auxílio por incapacidade temporária previdenciária (pós-perícia)



Auxílio reclusão



Auxílio inclusão



Benefício assistência ao trabalhador portuário avulso



Pensão mensal vitalícia (Síndrome da Talidomida)



Síndrome congênita do Zika Vírus



Pecúlio especial de aposentados e filiados à Previdência Social com mais de 60 anos

