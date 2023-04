Ceará capacitará em 2023 mais de cinco mil estudantes da rede pública

Nos últimos cinco anos, o crescimento de empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Ceará foi de 49,15%, frente aos 40,56 % no Nordeste e 15,73% no Brasil. Com mais de 30 data centers, seja por carta de intenções ou já implementados. Os dados são do secretário executivo de Comércio, Serviços e Inovação, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Fábio Feijó, durante a abertura do 12º Congresso RTI Provedores de Internet. O tradicional evento de ISPs (Provedor de Serviços de Internet) promovido pela revista RTI - Redes, Telecom e Instalações, com organização da Aranda Eventos e Congressos, acontece até amanhã (13), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

“Com 15% de incentivo de ICMS para empresas de banda larga, o Ceará figura como 1º lugar em conectividade no Brasil, sendo o segundo no mundo. Somos um hub de tecnologia quando se trata de cabos submarinos. Nesse cenário, o governo do Estado investe em mão de obra qualificada, que acreditamos ser o maior insumo que o Ceará tem para atrair investimentos inteligentes com a parceria do setor privado”, destacou o secretário.

Projeto C-Jovem

Em resposta à necessidade de profissionais de tecnologia no Brasil e para atender às demandas da indústria para o desenvolvimento do Ceará, o governo do Ceará, por meio das Secretarias do Desenvolvimento Econômico (SDE), de Educação (Seduc); Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Secitece); e Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Empresa Cearense de Tecnologia da Informação (Etice), lançou uma iniciativa multiinstitucional para capacitar alunos no desenvolvimento de tecnologias como infraestrutura 5G, Android Development e Cloud: o Programa C-Jovem.

O programa foi iniciado em 2022 com um projeto piloto em parceria com a Seduc, com a capacitação de 214 professores em computação em nuvem pela Amazon Web Services (AWS), que repassaram seus conhecimentos a 4.358 alunos de cursos técnicos em Computação em Redes e Informática de 109 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) em 67 municípios do Estado. No segundo semestre de 2022, teve início o projeto piloto nas Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) com mais 1.000 alunos em formação.

Em 2023, o projeto-piloto dará continuidade à formação de mais de 4.000 alunos das EEEPs e concluirá a formação de mais de 1.000 alunos das EEMTIs.

A iniciativa visa atingir todo o estado, com meta de capacitar 100 mil alunos no desenvolvimento de novas tecnologias em cinco anos. Este programa é uma proposta conjunta de várias entidades governamentais, incluindo universidades como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a Universidade Federal do Ceará (UFC). Também foram estabelecidas parcerias com empresas como Amazon Web Services (AWS), DELL, Huawei, Google e Oracle, além da participação de outras instituições como o Sebrae/CE, a Federação das Indústrias do Ceará (FIEC/Senai), a Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio/Senac), Instituto Iracema Digital e Instituto Atlântico.

