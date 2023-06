Com 83% da primeira fase vendida, Estação Fashion inaugura Plantão de vendas

Empreendimento no centro da cidade prevê investimento de R$ 55 milhões com venda total de unidades

O Estação Fashion, shopping dedicado ao comércio varejista no Centro de Fortaleza, já está com mais de 500 boxes vendidos. Isso significa que pelo menos 83% da primeira fase de vendas das unidades já tem um proprietário. O investimento total do projeto está previsto em R$ 55 milhões.

O empreendimento, que teve a sua comercialização dividida em dois momentos, inaugurou o seu plantão de vendas no local onde será a construção, em frente a Praça da Estação, nesta quinta-feira, 15. A intenção é comercializar os 17% que ainda faltam e já iniciar, no mês de julho, a venda do segundo lote.

Ao todo serão 1,2 mil boxes divididos em setores de vestuário e praça de alimentação. Além disso, o local também conta com 500 vagas de estacionamento para clientes e 30 vagas para ônibus de excursões.

Daniela Branquinho, gerente de marketing do Estação Fashion, afirma que o local não busca por investidores, com as vendas das unidades, mas sim por fabricantes lojistas que querem expandir os seus negócios.

Por conta disso, ela explica que os boxes não poderão ser alugados e que a previsão do empreendimento também não é de alugar espaços, e sim de vender 100% dos boxes para quem vai ocupar o local.

Com inauguração prevista para antes do período de compra do lojista para o Natal de 2024, o Estação Fashion está utilizando a captação dos valores de entrada das unidades para poder realizar a obra.

"Estamos com um parcelamento em até 18 vezes e condições bem acessíveis para o fabricante de moda que quer ter mais visibilidade em um local de compra ou que quer expandir seus pontos de vendas para os varejistas."

Ao todo, é esperado gerar cerca de sete mil empregos diretos e indiretos quando todo o complexo estiver funcionando.

"Somos um empreendimento com cinco setores no Centro da cidade. Então, a gente vai demandar uma mão de obra interna muito grande, além do fabricante de moda que também terá os seus funcionários", lembra Daniela, ressaltando toda a cadeia produtiva que a moda movimenta.

A gerente de marketing comenta que o foco é o fabricante de confecção do Ceará e aqui pode caber também acessórios de moda genuinamente do estado. Porém, ela afirma que produtores de Goiás e de São Paulo também estão procurando o local para se instalar na região. "Assim, estamos avaliando a possibilidade de ter até 30% para empreendimentos de outros estados."

Segundo o principal investidor do empreendimento, Janos Fuzesi, que já era o proprietário do antigo imóvel que existia no local, essa é uma readequação da área, levando em conta o que o setor de confecções e de atacado estão precisando, principalmente na região central.

"Estamos aproveitando o investimento que o Estado fez na Estação das Artes e está fazendo no Metrofor, assim como a Prefeitura de Fortaleza que está desenvolvendo um sistema viário integrado e, com esse novo cenário, aliado a outros parceiros, com muita expertise nesse ramo de atacado, resolvemos fazer esse grande projeto."

Ele lembra que antes o terreno abrigava uma estrutura também de comércio de confecção, mas que era para o consumidor final e possuía cerca de 30 lojas. Com a pandemia, o local acabou sofrendo e fechando as portas definitivamente.

"O momento que vivemos, agora, é outro e exige espaços menores, com menor estoque, muitas vezes com um número menor de colaboradores e com mais competitividade. Então, focamos nessa linha para formarmos esse projeto do Estação Fashion."

Os lojistas que faziam parte da antiga estrutura foram convidados a participarem deste novo momento, recebendo condições diferenciadas. "Porém, por conta da configuração antiga, eles representam um percentual pequeno neste novo universo de 1,2 mil boxes", comenta Fuzesi.

Localizado no Centro de Fortaleza, em frente a Praça da Estação, o Estação Fashion será erguido no espaço anteriormente ocupado pelo shopping Acaiaca Crédito: Divulgação

Oferta de capacitação para lojistas é diferencial

Além de espaços mais dinâmicos, onde o fabricante atacadista será o proprietário do box, um dos diferenciais do empreendimento é ofertar capacitações para os lojistas, com foco em gestão e fluxo de vendas.

A iniciativa será gerida pelo próprio grupo de administração do mall, que ainda busca por parceiros locais e de outros estados para o fortalecimento da área educacional. Para isso, um auditório também será construído na estrutura.

Saiba um pouco mais sobre a estrutura

O Estação Fashion dará acesso às ruas Castro e Silva, 24 de Maio e General Sampaio, fortalecendo o turismo de compras e cultural, já que será sediado em frente ao Complexo Cultural Estação das Artes e à Pinacoteca do Ceará.

“A gente acredita que o Estação Fashion vai contribuir para esse novo movimento na Cidade. Muitas pessoas ainda não conhecem esse novo Centro, revitalizado, mas que ainda precisa de atenção. Queremos mostrar tudo de novo que há por ali”, comenta Daniela.

Pablo Ludueña, engenheiro responsável pela obra do Estação Fashion, afirma que a obra está na fase de conclusão da demolição das antigas estruturas do terreno. Logo após será a vez da execução das estacas de contenção para que se possa escavar o subsolo.

"Teremos um subsolo bem alto, que é onde vão estacionar os ônibus e o pé direito chega em alguns pontos a sete metros. O projeto é de cinco pavimentos com uma área total construída aproximada de 32 mil metros quadrados”.



