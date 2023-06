13º salário dos servidores estaduais começa a ser pago hoje

O Governo do Ceará começa a pagar hoje, 12 de junho, a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. A medida vai beneficiar mais de 160 mil servidores estaduais.

O montante, somado à folha de pagamento de junho, representará a injeção de R$ 1,8 bilhão na economia cearense no próximo mês. Deste, R$ 1,3 bilhão é referente à folha de junho e R$ 500 milhões do 13º.

No anúncio, feito por meio das suas redes sociais no final do mês de maio, o governador Elmano de Freitas (PT), agradeceu o trabalho dos servidores públicos para atender bem e prestar um bom serviço ao povo cearense.

"E esse reconhecimento nós podemos fazer nesse gesto, antecipar, como sempre tem sido feito no estado do Ceará nos últimos anos, o pagamento do 13º salário", apontou.

Ele destacou que o pagamento no Dia dos Namorados tem impacto direto no orçamento das famílias, mas também nas vendas do Comércio e de Serviços. “É muito importante para o comércio, para os serviços, mas, especialmente, para as famílias dos servidores", comentou o governador.

Segundo o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, a medida foi possível por conta do equilíbrio das contas do Estado. "Isso demonstra a capacidade financeira do Estado, com uma gestão fiscal equilibrada ao longo dos anos, que permite que essa antecipação seja feita”. reforçou.

A União também antecipou a primeira parcela do 13º dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os pagamentos, para 1,33 milhão de beneficiários, já ocorreram e injetaram R$ 2 bilhões na economia do Ceará.

