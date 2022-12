13º salário deve injetar R$ 6,19 bilhões na economia cearense

O pagamento do 13º salário nesse fim de ano deve injetar R$ 6,19 bilhões na economia cearense, o que representa 2,5% do total do Brasil e 15,8% da região Nordeste. O levantamento foi feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Segundo o estudo, 2,92 milhões de pessoas devem receber o 13º no Estado, com média de valores por pessoa estimada em R$ 1.963,80. Os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários representam 53,9% dos que devem receber o benefício, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 45,2%, e o emprego doméstico com carteira assinada corresponde a 0,9%.

Já em relação aos valores que cada segmento receberá, é esperado que os empregados formalizados fiquem com 66,2% — R$ 4,1 bilhões — e os beneficiários do INSS garantam 26,4% — ou R$ 1,6 bilhão —, enquanto aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio do Estado receberão 5,2% — R$ 323 milhões — e os do Regime Próprio dos municípios, 2,2%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reginaldo Aguiar, supervisor técnico do Dieese, falou da importância desses números para gerar desenvolvimento e crescimento para a região, mas destacou que poderia ser ainda melhor.

"Esse recurso, embora seja extremamente importante, seria bem mais volumoso se não fosse a taxa de desemprego que nós estamos vivendo já há algum tempo, como também os empregos que estão sendo gerados e são no setor informal e que não pagam esse 13º", disse.

Quando cai o 13º salário?

O pagamento pode ser feito em até duas parcelas. A primeira está prevista para ser paga até o dia 30 de novembro e precisa conter no mínimo 50% do valor total, enquanto a segunda parcela pode ser paga até 20 de dezembro. A empresa também pode optar por pagar o valor integral até 30 de novembro.

O que é o 13º salário?

O 13° salário é uma espécie de salário extra, concedida aos trabalhadores formais que atuam com carteira assinada, no período final do ano. O benefício foi implementado nacionalmente em 1962, durante o mandato do então presidente João Goulart.

Quem tem acesso ao benefício?

O valor deverá ser pago a todos que trabalharam pelo menos 15 dias no ano pelo regime CLT. Aposentados, pensionistas, trabalhadores afastados por licença-maternidade, doença ou acidente também têm direito.

Qual valor vou receber?



O valor do 13º é correspondente a um mês de salário que está registrado em carteira, caso o trabalhador tenha trabalhado o ano inteiro. Se o empregado tiver trabalhado só uma parte do ano, o valor vai ter os descontos proporcionais. Quem tiver trabalhado por menos de 15 dias não recebe o benefício.

Para quem trabalhou menos de um ano e quer calcular quanto vai receber, é necessário dividir o salário bruto por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses em que trabalhou.

Mais notícias de Economia

Sobre o assunto Governo do Ceará pagará segunda parcela do 13º salário dia 16 de dezembro

Primeira parcela do 13º deve ser paga até o dia 30; veja como calcular

Prefeitura de Fortaleza vai antecipar 13º dos servidores para 15/12

INSS divulga calendário do novo lote do 13º; veja quem recebe

Tags