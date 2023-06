Roteiro integrado entre Fortaleza e Manaus projeta aumentar turismo no mercado internacional

Fortaleza e Manaus (AM) se uniram, por meio de um acordo de cooperação técnica, para promover turismo e fortalecer os dois destinos, principalmente para o público internacional, vindo da Europa e Estados Unidos, mas também com foco no local.

A ação proporciona ao viajante conhecer a beleza das praias cearenses e da Floresta Amazônica e escolher por qual das duas capitais entrar no Brasil, organizar um roteiro à sua escolha e usufruir da ligação aérea que as cidades possuem, com um voo diário partindo de cada capital.

Conforme o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, esse é um projeto inovador. "Sempre me incomodei muito com o Brasil, que tem dimensão continental, e muitas vezes os estados ficam disputando o mesmo turista nas feiras internacionais e nacionais, ao invés de se conectarem."

Ele afirma já ter conversado algumas vezes com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, sugerindo que o Brasil se venda por regiões, e citou como exemplo o comportamento nas feiras e agências da região do Caribe.

"Aqui, com essa parceria com Manaus, a gente ampliou esse meu pensamento de se vender o Nordeste como um todo e trazer o turista para diversos locais da região e nos integramos ao Norte, porque acredito que somos destinos complementares. Não concorremos em nada. Nos complementamos, oferecendo o sol e mar de Fortaleza e a natureza com a Amazônia de Manaus.”

Além disso, no que diz respeito ao turismo nacional, Pereira revela que Manaus é o maior destino emissor de turistas da região Norte para Fortaleza. “É um destino importante para Fortaleza e a parceria trabalha ainda melhor isso, fideliza o turista e fortalece também o turismo nacional.”

Secretário Alexandre Pereira e vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Oreni Braga Crédito: Divulgação/Setfor

Segundo a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, esse é um trabalho que deve produzir efeitos a médio e longo prazos. Ela explica que ainda não há estimativa de quantos turistas a mais a ação poderá gerar, mas que a intenção principal, no caso da Capital do Amazonas, é conquistar o mercado nacional e poder vender, para o internacional, a "dobradinha" dos dois destinos, unindo as regiões Norte e Nordeste.

"Temos um histórico de que Manaus e o Amazonas recebem mais turistas internacionais do que turistas nacionais. Então, queremos quebrar esse paradigma. Queremos criar um elo de ligação com o Nordeste, porque nós temos voos diretos, diários, com Fortaleza. Então, porque não fazer com que esse turista do Nordeste venha conhecer o Amazonas, conhecer Manaus."

Manaus é uma cidade que além do turismo urbano oferece também o turismo de natureza, passeios na floresta, visita às comunidades indígenas, tem uma gastronomia extraordinária, e podemos contribuir com esse turismo do Nordeste, juntando esse esforço Manaus e Fortaleza.

Oreni explica que, atualmente, 60% dos turistas de Manaus são norte-americanos, seguidos de alemães, espanhóis, franceses, italianos e portugueses. Além disso, há um movimento de chineses e japoneses também chegando.

"Mas aqui, queremos ressignificar o nosso destino e dividir esse turismo internacional com Fortaleza e receber os turistas de outras regiões, como Sudeste e Sul e o Argentino, que acessa Porto Alegre e vem para cá, que só vem até Fortaleza, que ele vá até Manaus."

O roteiro integrado será divulgado em todos os workshops e feiras internacionais que a Secretaria do Turismo de Fortaleza participará a partir de agora. Para selar ainda mais essa união, as duas cidades também estarão lado a lado, em um estande único no evento da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Abav Expo, que este ano ocorre de 27 a 29 de setembro, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, com ao todo 100 metros quadrados divididos igualmente, Fortaleza e Manaus estarão expondo as belezas da floresta e da praia em uma das maiores feiras mundiais do setor.

Para fortalecer os vínculos entre as cidades, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, nesta quarta-feira, 7, um evento de promoção da sua cidade e do roteiro duplo, criado pelas duas cidades, “O Brasil se encontra aqui”, para agentes de viagem cearenses, no Hotel Luzeiros, em Fortaleza.



Operadora é primeira a ofertar dobradinha praia e floresta

No evento com agências de viagem, promovido por Manaus, em hotel de Fortaleza, a operadora cearense Wee Travel, apresentou o primeiro roteiro integrado entre as capitais. Com o mínimo de sete noites, onde o turista fica três em Fortaleza e quatro em Manaus (duas na cidade e duas na Amazônia), a rota destaca as belezas da praia e da floresta e cria opções que abrangem temas como ecoturismo, mar e sol, esportes náuticos, cultura, gastronomia e entretenimento, entre outros.

Segundo uma das sócias da Wee, Bárbara Reis, o valor é de R$ 11,9 mil e pode ser parcelado no cartão de crédito. “Esse é um pacote de apresentação das duas cidades, onde queremos focar em Fortaleza, não como um local de passagem para outras praias cearenses, mas que seja principal em oferecer, principalmente gastronomia e artesanato, além de esportes náuticos.”