Turismo do Ceará terminou o ano com crescimento de 36,7%; veja dados

O resultado no Estado no acumulado do ano ficou acima da média brasileira de 29,9%

O volume de atividades turísticas cearense fechou 2022 em alta de 36,7% no acumulado de janeiro a dezembro, acima da média brasileira de 29,9% na mesma base de comparação.

Na passagem de novembro para dezembro, o crescimento foi de 5,9% no Estado. Já na comparação dezembro 2022 versus dezembro 2021 o turismo também foi bem, com elevação de 17,8% no volume de atividades.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo estudo, quando se analisam os indicadores de receita nominal das atividades turísticas, a alta no fechamento do acumulado de 2022 foi ainda maior, de 54,2%.

Na passagem dos meses o crescimento foi de 2,9% e dezembro de 2022 ante igual mês de 2021 foi de 26%.

Os números corroboram com aumento de 45,19% na circulação de passageiros nos aeroportos do Estado em 2022, no comparativo ao igual período do ano anterior.

Ao todo, 6.585.224 passageiros passaram pelos terminais cearenses no ano passado, segundo dados do Departamento de Estudos e Pesquisas da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

Somente pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza embarcaram e desembarcaram cerca de 5.748.891 passageiros ao longo de 2022, ante 3.971.382 registrados em 2021.

Já o Aeroporto de Juazeiro do Norte apresentou crescimento de 27,61% no número de passageiros e 21,06% em aeronaves. No total, passaram pelo terminal 508.194 viajantes, de acordo com a administradora Aena Brasil.

Dos aropostos regionais, o terminal de Jericoacoara teve um crescimento expressivo de 101,30% na sua movimentação, o que corresponde a 312.353 passageiros, e 47,78% de aeronaves.

Ele, assim, como os demais regionais são administrados pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará.

Oferta de voos no Ceará

O Ceará possui 18 voos diretos para diversos estados do Brasil como Belém, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Além de setes destinos regionais, fortalecendo a estratégia de interiorização do turismo. São eles: Jericoacoara, Aracati, Crateús, Iguatu, Juazeiro do Norte, São Benedito e Sobral. (Carol Kossling)

No Brasil, atividades turísticas crescem 29,9% em 2022

O dado do Brasil no volume de atividades turísticas, em dezembro de 2022, cresceu 4,1% em dezembro ante novembro, no segundo resultado não negativo seguido, já que registrou estabilidade no mês anterior.

Dessa forma, o segmento de turismo se encontra 1,5% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 5,5% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Houve altas em 11 dos 12 locais pesquisados. A influência positiva mais relevante ficou com São Paulo (3,1%), seguido por Rio de Janeiro (6,1%), Minas Gerais (7,2%) e Distrito Federal (17,9%). O único resultado negativo foi no Rio Grande do Sul (-3,7%).

Na comparação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2021, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 12,6%, 21º taxa positiva seguida.

Houve altas em 11 das 12 Unidades da Federação onde o indicador é investigado, com destaque para São Paulo (12,6%), seguido por Minas Gerais (30,2%), Rio de Janeiro (13,9%), Paraná (12,3%) e Santa Catarina (15,6%). Em sentido oposto, Pernambuco (-4%) registrou o único resultado negativo.

No acumulado do ano, o agregado especial de atividades turísticas cresceu 29,9%. Houve altas nos 12 locais investigados, com destaque para São Paulo (36,0%), seguido por Minas Gerais (49,4%), Rio de Janeiro (16,1%), Rio Grande do Sul (35,8%) e Bahia (23,4%).

Destaque, em dezembro de 2022, para o volume de transporte de passageiros no Brasil, com elevação de 7,1% frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, acumulando ganhos de 11,1% nos dois últimos meses do ano.

Dessa forma, o segmento registra patamar 5,4% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 18,2% abaixo de fevereiro de 2014 (ponto mais alto da série histórica).

No acumulado no ano, o setor mostrou expansão de 29,2% frente a igual período de 2021.

Já o volume do transporte de cargas apontou expansão de 1,4% em dezembro de 2022, acumulando ganhos de 2,7% no período novembro-dezembro.

Assim, o setor se situa 0,6% abaixo do ponto mais alto de sua série, alcançado em agosto de 2022. Com relação ao nível pré-pandemia, está 33,4% acima de fevereiro de 2020.

No acumulado no ano, o segmento avançou 15% ante igual período de 2021.

O que é a Pesquisa Mensal de Serviços

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País.

Ela investiga a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Mais notícias de Economia

Tags