Ceará tem 5⁰ maior percentual de jovens que não estudam e nem trabalham no País

O Ceará tem a quinta maior taxa do Brasil quando se leva em consideração os jovens entre 15 e 29 anos que nem trabalham e nem estudam, os conhecidos como "nem-nem". O percentual desses indivíduos, em 2022, chegou a 27,5% e é maior do que o nacional, de 20%.

Os números são provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além disso, o Brasil apresentou uma diminuição de 2,4 pontos percentuais em relação ao ano de 2019. Porém, o Ceará e mais três estados ampliaram o número de indivíduos, na faixa etária utilizada, que não estudam e nem trabalham durante esse período. Foram eles: Rio Grande do Norte, Amapá e Paraíba.

O ano de 2019 foi o último em que a pesquisa foi divulgada, pois em 2020 e 2021 os dados desse setor foram suspensos devido ao distanciamento social necessário durante a pandemia de coronavírus.

Nesse quesito, o Ceará fica em terceiro do ranking nacional, com um aumento de 0,9 pontos percentuais. Assim, o Estado fica na frente da Paraíba, com 0,7, e atrás apenas de Rio Grande do Norte, com 1,5, e Amapá, com 1,2.

