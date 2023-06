Jatinho de Wesley Safadão vai a leilão; veja o lance inicial

Um jato executivo operado pela empresa WS Shows Ltda, do cantor Wesley Safadão, será leiloado entre os dias 16 de junho e 18 de julho. Essa aeronave é avaliada em R$ 37 milhões, mas o lance inicial é de R$ 23,5 milhões.



O bem faz parte da batalha judicial do cantor contra o chamado “Sheik dos Bitcoins”, no qual o artista alega ser vítima de um golpe e de ter recebido a aeronave como garantia de pagamento pelo investimento na empresa de Francisley Valdevino da Silva.

De acordo com os registros da Agência Nacional de Aviação (Anac), a aeronave é operada pela WS Shows Ltda, mas está em nome da ITX Administradora de Bens Ltda, empresa de Francisley Valdevino.

Quem é o Sheik dos Bitcoins?



Apelidado de “Sheik dos Bitcoins”, Francisley é apontado pela Polícia Federal como líder de um esquema que movimentou mais de R$ 4 bilhões no Brasil por meio de fraudes envolvendo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas.

O cantor e Francisley estiveram em disputa judicial após Safadão alegar ter sofrido golpe do chamado Sheik.

Desde então, o empresário foi indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obter ganhos ilícitos mediante especulações ou processos fraudulentos e emitir títulos ou valores mobiliários sem registro prévio junto à autoridade competente.

No fim do ano passado, um processo de arresto bloqueou os bens do golpista como garantia de pagamento de dívidas.

De acordo com a Polícia Federal, o chamado Sheik dos Bitcoins tem mais de 100 empresas em todo o Brasil e também teria causado prejuízo de R$ 1,2 milhão à modelo Sasha Meneghel, em decorrência de investimentos.

Sobre o modelo do jatinho

O avião do modelo Cessna C680 Citation Sovereign, de fabricação norte-americana e que leva até nove passageiros, tem um alcance de 5.900 km, podendo voar de São Paulo para o Chile ou Colômbia sem escalas. De matrícula PP-BST, a aeronave foi fabricada em 2008.

Os interessados em mais detalhes podem acessar o site do leiloeiro público Helcio Kronberg, responsável pelo pregão. De acordo com o leiloeiro, há ordem judicial para que o avião fique disponível para visitação dos pretendentes.

