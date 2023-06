Centro comercial de Fortaleza inaugura shopping online; veja

O Centro Fashion anunciou o lançamento do marketplace, isto é, um site que reúne variados vendedores e lojas, com diferentes ofertas e produtos. Esta tendência se intensificou pós pandemia covid-19, que, com medidas de isolamento social, as pessoas passaram a comprar mais pela internet.

Para André Pontes, diretor do Centro Fashion Fortaleza, o objetivo da criação do marketplace é exatamente o de fortalecer um novo canal de vendas.

“Os meios online têm sido muito utilizados pelos consumidores atuais. Todos os números do e-commerce mundial estão em crescimento e nós entendemos que este é um momento de oportunidades para nossos parceiros lojistas.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja como economizar nas compras online



Além disso, tem a questão do rendimento. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), a expectativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) é que em 2023 ocorra um crescimento estimado de 5% no faturamento dos marketplaces em relação à 2022, podendo chegar a R$185,7 bilhões.

Com o lançamento, mais de 1000 produtos variados estarão à disposição dos clientes. Porém, a meta de 2023 do centro comercial é a ativação de mais de 30 mil itens.



Conforme André Pontes explica, a proposta é acompanhar os parceiros durante toda a jornada e farão logísticas para garantir agilidade e fretes justos para o cliente.

"Nossa visão de futuro também inclui a expansão geográfica com centros de distribuição em locais estratégicos que irão impulsionar nossas entregas em todo o território nacional. Contamos com uma estrutura de tecnologia com o que há de mais avançado no mercado”, destaca.



Mais notícias de Economia