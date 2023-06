Colmeia tem falência decretada por dívida de R$ 416 mil; empresa vai recorrer

A construtora Colmeia teve falência decretada pelo juiz Cláudio de Paula Pessoa, da 2ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, a partir de ação impetrada por uma credora que cobrava dívida de pouco mais de R$ 416 mil.

A decisão ocorreu à revelia, uma vez que a empresa perdeu o prazo de contestação. Na sentença, o magistrado nomeou Silvana Cláudia Silva Andrade Almeida como administradora judicial da massa falida.

O juiz de direito determinou, ainda, o bloqueio de todos os ativos financeiros da massa falida, até ordem em contrário; a declaração de bens da falida alusiva aos cinco últimos exercícios fiscais, bem como a restrição judicial de veículos da Colmeia.

De acordo com o diretor presidente da construtora, Otacílio Valente, em entrevista a O POVO, a empresa vai recorrer e tem confiança na reversão da decisão.

“A gente está resolvendo a situação por meio da nossa assessoria jurídica. É uma decisão surpreendente até por ser um valor irrisório e proferida contra uma empresa idônea, com presença nacional. A gente já está em contato com o pessoal que representa a reclamante e acredita que essa decisão será revertida em breve”, disse Valente.

Hoje, a empresa está presente, além do Ceará, no Rio Grande do Norte, em Amazonas e em São Paulo. Fundada em 1980, a construtora já entregou cerca de 140 projetos residenciais, corporativos e industriais, sendo 16 mil unidades residenciais e 2,2 mil lojas e salas comerciais.

A construtora é responsável pelo projeto do atual maior prédio de Fortaleza, o One Residencial, com 170 metros de altura e está construindo o Sky Residencial, ligeiramente menor, com 165 metros.

A empresa foi uma das construtoras que se mobilizou pela criação da outorga onerosa de alteração de uso na Capital cearense, que permite a construção de edifícios com mais de 95 metros de altura.



No fim da noite desta quinta-feira, 1º de junho, a construtora Colmeia divulgou nota oficial endereçada à imprensa, "além de colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros em geral" sobre a decretação de falência.

O comunicado destaca que "os fatos que levaram a tal decisão, já estão sendo esclarecidos e sanados perante a Justiça e as partes envolvidas. Dessa forma, o cenário será normalizado nas próximas horas".

Confira a nota da Colmeia na íntegra!

"A Construtora Colmeia se dirige à íntegra de seu quadro de funcionários e clientes, bem como ao público em geral, para tranquilizá-los diante das notícias que foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (01), sobre uma decisão proferida pela 2ª Vara Empresarial, de Recuperação, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Esclarecemos, para acalmar nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros em geral, que nenhuma de nossas operações sofrerá qualquer prejuízo. Em suma, todos devem se manter tranquilos e serenos, pois a Colmeia Construtora garante que a situação, e os fatos que levaram a tal decisão, já estão sendo esclarecidos e sanados perante a Justiça e as partes envolvidas. Dessa forma, o cenário será normalizado nas próximas horas.

A Colmeia Construtora está no mercado cearense há 43 anos, onde construiu uma história baseada na solidez de sua reputação e no compromisso com o sonho de milhares de famílias. São mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, mais de 16 mil unidades residenciais, 23 empreendimentos corporativos, 120 empreendimentos residenciais, além de dezenas de projetos realizados. Sendo assim, a atuação maciça no Ceará, e em vários outros estados, respalda a credibilidade de quem nasceu e cresceu para trilhar o caminho do sucesso."

