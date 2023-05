O que é Payroll: Conheça sua importância no mercado financeiro

Entenda o indicador divulgado pelo Bureau of Labor Statistics, dos Estados Unidos, e a sua relação com a Bolsa de Valores e os investidores

Um dos indicadores do mercado financeiro, o Payroll faz parte de um relatório mensal da folha de pagamentos não-agrícolas dos Estados Unidos. O documento mede a quantidade de indivíduos empregados durante cada mês no país.

A sua influência na Bolsa de Valores, com resultados positivos, pode levar ao aumento do preço de ações, garantindo a confiança dos investidores. O contrário também acontece, com relatórios fracos levando à preocupação com a economia.

Entenda como o indicador funciona e sua influência no mercado financeiro, inclusive para os traders.

O que é Payroll?

O Nonfarm Payroll – conhecido apenas como Payroll – é um indicador mensal responsável pela medição do número de trabalhadores nos Estados Unidos, sem a inclusão dos trabalhadores agrícolas, autônomos e funcionários de organizações sem fins lucrativos.

O significado de Payroll pode ser traduzido diretamente para o português como “folha de pagamento” e apresenta informações sobre a taxa de desemprego no país e a balança comercial norte-americana, além de outros tópicos relacionados com a economia.

Como funciona o Payroll?

O Payroll é divulgado na primeira sexta-feira de cada mês, às 8 horas e 30 minutos (horário de Washington), pelo Bureau of Labor Statistics (“Secretaria de Estatísticas Trabalhistas”, em português), uma unidade do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos.

A adição do Nonfarm Payroll é encontrada no relatório “Employment Situation” ou “Jobs Report” e mede o número de trabalhadores pagos em todos os setores – excetuando o agrícola. Essa exclusão acontece devido à natureza sazonal da agropecuária.

O relatório de empregos mensal é um documento considerado a medida da saúde econômica nos EUA, influenciando outros indicadores e a decisão do Federal Reserve (Sistema de Reserva Federal) em aumentar, diminuir ou manter as taxas de juros.

Quais setores não são incluídos no Payroll?

Além dos trabalhadores agrícolas, o portal Investopedia destaca outros setores profissionais que não estão incluídos no relatório Nonfarm Payroll. Confira a seguir:

Funcionários nomeados pelo governo e funcionários da Agência Central de Inteligência (CIA), Agência de Segurança Nacional (NSA), Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (NGA) e Agência de Inteligência de Defesa (DIA). Os funcionários civis do governo norte-americano, contudo, são contabilizados no relatório

Membros ativos do serviço militar

Empregados domésticos privados e trabalhadores domésticos

Trabalhadores operam sem incorporação comercial registrada

Funcionários de organizações sem fins lucrativos

Como o Payroll influencia o mercado financeiro?

A influência do Payroll no mercado financeiro é definida por meio da análise dos investidores das informações contidas no relatório. A partir do resultado, os profissionais podem começar a definir estratégias que atuarão na alta ou baixa do dólar em relação às moedas internacionais.

“Ele mostra se a economia (dos Estados Unidos) está aquecida, se está desaquecida e como está a distribuição da renda. Isso pode ter impacto para quem trabalha no mercado futuro”, explica Érico Veras, professor e pesquisador em Finanças Pessoais da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O pesquisador também destaca que o indicador impacta os profissionais que trabalham com minicontrato e principalmente quem pretende trabalhar em curto prazo.

“Em síntese, ele vai ter um impacto maior nas operações que estão ligadas a ativos no estrangeiro. (Para) operações que estejam ligadas a ativos única e exclusivamente no Brasil, a gente vai precisar levar em conta outros indicadores, não apenas da economia americana”, completa.

Por que o Payroll é importante para os traders?

As informações contidas no indicador podem auxiliar o trader que pretende trabalhar com desvios momentâneos do mercado, visto que o profissional é responsável por monitorar indicadores – além do Payroll – na identificação de tendências.

O lançamento do relatório é capaz de criar volatilidade no mercado de câmbio e é preciso habilidade do trader para conseguir aproveitar as oscilações de preço causadas pelo Payroll.

Payroll: horários e datas 2023

O Payroll é divulgado às 8 horas e 30 minutos (horário de Washington) na primeira sexta-feira de cada mês. O seu equivalente no horário de Brasília (uma hora adiantado ao de Washington) são 9 horas e 30 minutos.

Confira as datas de lançamento do Payroll para 2023 no horário de Brasília:

Abril 2023: 05 de maio de 2023 (9h30min)

05 de maio de 2023 (9h30min) Maio 2023: 02 de junho de 2023 (09h30min)

02 de junho de 2023 (09h30min) Junho 2023: 07 de julho de 2023 (09h30min)

07 de julho de 2023 (09h30min) Julho 2023: 04 de agosto de 2023 (09h30min)

04 de agosto de 2023 (09h30min) Agosto 2023: 01 de setembro de 2023 (09h30min)

01 de setembro de 2023 (09h30min) Setembro 2023: 06 de outubro de 2023 (09h30min)

06 de outubro de 2023 (09h30min) Outubro 2023: 03 de novembro de 2023 (09h30min)

03 de novembro de 2023 (09h30min) Novembro 2023: 08 de dezembro de 2023 (09h30min)

Onde esse relatório é divulgado?

O relatório “Employment Situation”, com a presença do Nonfarm Payroll, é divulgado pelo Bureau of Labor Statistics (“Secretaria de Estatísticas Trabalhistas”, em português) nos Estados Unidos.

As informações podem ser acessadas por meio do portal da secretaria, https://www.bls.gov/ces/.

Principais indicadores do Payroll

Ao lado do Payroll, outros indicadores são divulgados no relatório e quatro serão exemplificados a seguir.

Desemprego

As estatísticas para o percentual da taxa de desemprego da população norte-americana são calculadas a partir de uma pesquisa mensal chamada Pesquisa da População Atual (Current Population Survey, em inglês) para medir a extensão do desemprego no país.

Média salarial

O valor médio da hora trabalhada pelo indivíduo também é indicado no relatório, abrindo espaço para discussões sobre o consumo dos norte-americanos empregados.

Os ganhos mensais da pesquisa são “estimativas de médias aritméticas (meios) dos ganhos por hora e semanais de todos os empregos no setor privado não-agrícola da economia”, de acordo com o material do Bureau of Labor Statistics.

Novos empregos

Os empregos gerados no país são contabilizados, incluindo as contratações, as aberturas de vagas e os desligamentos, em formato mensal.

Balança comercial

A balança comercial trata dos índices de importação e exportação de mercadorias. Se o valor das exportações excede o das importações, diz-se que o país possui um superávit comercial.

A situação contrária – importação excedendo exportação – também é possível e recebe o nome de déficit comercial.

Como analisar o Payroll?

As variações de empregabilidade nos Estados Unidos podem ser analisadas por meio do relatório “Employment Situation”, com a presença de gráficos para melhor compreensão do público.

A partir dos dados examinados, se a taxa de empregos seguir com resultados positivos em relação à porcentagem da taxa de desemprego, o analista pode realizar projeções sobre o comportamento da economia norte-americana.



O indicador Payroll, presente no relatório “Employment Situation”, pode ser um fatores que influenciam o mercado financeiro, especialmente diante da figura do trader. Apesar de não ser o único, o Nonfarm Payroll impacta operações ligadas a ativos internacionais.

Para conhecer mais sobre as temáticas ligadas ao mercado financeiro e finanças pessoais, acesse a aba “Economia” no portal do O POVO.