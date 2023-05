Trader esportivo: saiba o que é, como funciona e se vale a pena

Muitas pessoas aliam prazer (acompanhar as últimas notícias sobre esportes) a ganhar dinheiro. Essas pessoas atuam como traders esportivos, nome dado aos investidores que trabalham principalmente com probabilidades.

Qualquer esporte pode ser avaliado como investimento, mas a preferência nacional é mesmo o futebol.

Ao longo deste texto, vamos explicar o que um trader esportivo faz e como funcionam as operações na bolsa esportiva. Continue a leitura!



O que é trader esportivo?

Se o trader é um investidor que usa a volatilidade do mercado financeiro para ganhar dinheiro, o mesmo se aplica ao trader esportivo, com a diferença de que as análises não são sobre ações e sim, sobre jogos.



Trader esportivo é aposta?

Não. Em linhas gerais, a diferença entre ambos é que enquanto o apostador geralmente vai pelo emocional, ou seja, espera pela vitória da equipe de preferência, o trader segue análises que podem levá-lo inclusive a apostar contra o time do coração, por exemplo.



Além disso, o trading esportivo é realizado durante as partidas, ao contrário das apostas, que geralmente são feitas antes do evento.



Como funciona o trading esportivo?

O trading esportivo funciona basicamente com duas operações, que são a Back e a Lay (venda e compra da ação, respectivamente). O lucro acontece quando o investidor vende uma ação por um valor superior ao que comprou.

A Back é realizada para que algo aconteça durante o evento esportivo, como por exemplo, qual time será vencedor ou a quantidade de gols.

Na Lay é o inverso, ou seja, se investe em algo contrário ao que está acontecendo durante a partida, como apostar contra um resultado: em uma luta, o trader pode fazer uma operação contra o atleta que está vencendo no momento, esperando que ele leve um nocaute e perca a disputa.

Qual a diferença do trade esportivo para o trade do mercado financeiro?

O trader que atua na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, busca identificar as melhores oportunidades nos diversos produtos que ela oferece, tais como a compra e venda de ações, títulos públicos e fundos imobiliários, dentre outros.

Já o trader esportivo atua na compra e na venda de possibilidades (as “odds”) de um resultado de uma partida esportiva.



Quais são os riscos de fazer trading esportivo?

Mesmo analisando resultados e estratégias, o trader esportivo sempre conta com o fator sorte, porque os esportes sempre podem surpreender.

Outro risco é o fato de que a atividade não conta com nenhuma regulamentação, ou seja, se o investidor esportivo aplicar o dinheiro nas plataformas locais ou estrangeiras, não terá nenhum tipo de proteção além da oferecida pela própria plataforma.



Como trabalhar com trader esportivo?

O primeiro passo é ter cadastro em uma plataforma no Brasil há opções como Nettuno, Betfair, Betdaq etc). Qualquer um pode se tornar profissional dessa área, já que não é necessário ter certificação específica.

O que é preciso para ser um trader esportivo?

Veja algumas dicas para quem está pensando em ingressar nos investimentos esportivos, mas não sabe como começar:



Entender o mercado esportivo

Para começar o trabalho como trader esportivo, a dica é escolher um esporte com o qual já se tenha familiaridade e que goste de acompanhar com frequência, a fim de que os resultados sejam melhores.

Buscar conhecimento técnico e de probabilidades

Alguns conhecimentos do mercado de ações da Bolsa são totalmente aplicáveis ao mercado esportivo. Quem não tem familiaridade com o assunto deve buscar cursos, artigos e aulas para aprender o básico sobre trading e só depois iniciar as aplicações. Algumas plataformas de trader esportivo oferecem até cursos para quem quer aprender a investir.

Desenvolver um bom controle emocional

Por mais que se tenha familiaridade com um esporte e, em alguns casos, até torcida por um time ou atleta, é preciso deixar as emoções de lado e não ser um torcedor, pois o trader esportivo precisa tomar decisões embasadas para evitar atitudes precipitadas.

Gerir o capital financeiro

É preciso controlar bem o capital financeiro disponível e avaliar bem onde apostar, assim como onde e como fazê-lo — se os valores serão adicionados aos poucos ou se o investimento será todo de uma vez, por exemplo.

Ter visão a longo prazo

Para ser um trader, você precisa saber que as operações implicam riscos. Ao mesmo tempo, representam chances de ganhar dinheiro a curto prazo. Por isso, é importante avaliar o seu perfil e os seus objetivos antes de decidir o que fazer.



O trading esportivo é legalizado no Brasil?

Ainda não há regulamentação no Brasil, mas isso não quer dizer que a prática é proibida, apenas que não existem regras para a normalização.



Existe curso de trader esportivo?

Muitas plataformas têm cursos online disponíveis gratuitamente. Também há conteúdos publicados por traders nas redes sociais que explicam de forma simples tanto os fundamentos quanto as estratégias mais elaboradas.



Dúvidas frequentes sobre o trading esportivo

Veja quais são os questionamentos mais comuns sobre a atividade que tem ganhado fama nos últimos anos:

Qual o salário de um trader esportivo?

Geralmente, os traders esportivos atuam nas horas vagas, ou seja, tratam a atividade como uma segunda renda. Assim, não há como estimar uma média de ganhos da atividade, pois como ela é especulativa, pode resultar em ganhos ou perdas variáveis.

É possível ficar rico com trader esportivo?

É possível, mas é preciso ter em mente que são pouquíssimos os investidores que “ficam ricos”, assim como acontece na bolsa de valores convencional. Alcançar o nível de excelência em relação a estudos e experiência geralmente leva tempo.

Trader esportivo é furada?

A resposta só será positiva se o investidor não tiver qualquer tipo de preparo ou conhecimento e mesmo assim se aventurar na atividade. O resultado provavelmente será negativo.

Quem é o maior trader esportivo do Brasil?

Em 2022, o gaúcho Fábio Bampi, conhecido como Nettuno, foi considerado um dos maiores traders esportivos do Brasil e do mundo. Ele está em atividade há mais de 10 anos.

Trader esportivo precisa declarar imposto de renda?

É necessário fazer a declaração no caso de ter obtido rendimentos acima de R$ 28.559,70 durante o ano, incluindo o valor ganho na atividade de trader esportivo.

A atividade de trader esportivo exige muito estudo, análises, troca de informações e estratégia. Ainda assim, não há garantias de que os ganhos sempre serão positivos, porque é uma atividade de risco, assim como os investimentos no mercado financeiro.



