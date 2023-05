IR 2023: 106,5 mil cearenses ainda não acertaram as contas com o leão

Prazo para entrega da declaração encerra nesta quarta-feira, 31; no mesmo dia, Receita inicia pagamento do primeiro lote de restituição

Nesta quarta-feira, 31 de maio, é o último dia para os contribuintes entregarem a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2023. Até as 9h40min desta terça-feira, 30, cerca de 106,5 mil cearenses ainda estavam em débito com o leão. Ao todo, no Estado, já foram entregues 792.608, das 899.139 esperadas no total.

No Brasil, de acordo com os dados divulgados no site da Receita Federal, também na manhã deste terça, 30, faltam 4.453.346 serem enviadas, de um total de 39,5 milhões de declarações esperadas.

São obrigados a declarar quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 em 2022. O prazo de entrega iniciou no último dia 15 de março.

Deixou para a última hora? Veja dicas:



Para quem deixou a declaração do Imposto de Renda para a última hora, a principal dica do professor de contabilidade da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Tiago Slavov, é utilizar a "Declaração Pré-Preenchida".

Para isso, é necessário utilizar a conta Govbr padrão prata ou ouro. Utilizando esse recurso, os dados que já estão na base de dados da Receita Federal serão recuperados para a declaração do contribuinte, que precisará conferir as informações, complementando apenas algum dado faltante.

Mesmo que a Declaração Pré-Preenchida facilite muito a vida do contribuinte, Slavov lembra que é preciso ter em mãos e conferir os principais documentos.

Veja o que é necessário ter em mãos na hora de declarar:

Informes de rendimentos (salários das empresas que trabalhou em 2022 ou aposentadoria, por exemplo)

Informes financeiros (conta correntes, aplicações e previdência complementar, por exemplo)

Rendimentos e bens de dependentes

Documentos de operações com bens (notas fiscal compra e venda de bens veículos e escritura compra e venda de imóveis, por exemplo)

Despesas médicas

Despesas com instrução e pensões pagas, entre outros.

Cuidado com erros

Especialistas apontam como principais erros cometidos os erros de digitação, considerar como dedutíveis doações a entidades não autorizadas por autoridades legais, inclusão de deduções incorretas, esquecer de declarar algum rendimento tributável, incluir o mesmo dependente em mais de uma declaração e não reportar as informações completas relacionadas aos dependentes.

Restituições começam a ser pagas

Também nesta quarta-feira, 31, a Receita Federal começa a pagar a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2023. A consulta ao primeiro lote foi liberada no último dia 24. Mais abaixo você confere informações sobre como consultar.

Esta primeira etapa contempla a fila de prioritários. Destes, 246 mil são idosos acima de 80 anos, e outros 2,4 milhões são contribuintes entre 60 e 79 anos.

Além de 163,8 mil que possuem com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; 1.052.002 são contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e 204.020 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

É válido destacar que quem solicita o recebimento por Pix recebe diretamente no CPF indicado na declaração. Outros tipos de chave não serão aceitas.

De acordo com o órgão, as restituições somarão R$ 7,5 bilhões no País. Será o maior lote já pago na história. O crédito bancário feito no dia 31 de maio será para para 4.129.925 contribuintes.

Saiba como consultar

Para consultar se foi contemplado no primeiro lote, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal a partir das 10 horas de 24 de maio, clicar no card "Imposto de Renda", depois em "Consultar a Restituição".

Na sequência é só ir em "Iniciar" e entrar com os dados pessoais.

A consulta também pode ser realizada pelo app Pessoa Física, disponível para Android e iPhone (iOS).

Veja abaixo as datas dos pagamentos dos lotes

Primeiro lote: 31 de maio



Segundo lote: 30 de junho



Terceiro lote: 31 de julho



Quarto lote: 31 de agosto



Quinto e último lote: 29 de setembro

Novidades nas declarações

O prazo de entrega da declaração iniciou em 15 de março e vai até 31 de maio. É obrigado a declarar o IRPF em 2023 quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 em 2022, o mesmo valor de declaração no ano passado. Mas há também outros dados que impõem obrigatoriedade de declaração. Confira abaixo:

Quem recebeu mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano (como indenização trabalhista ou rendimento de poupança, por exemplo)

Teve ganho com a venda de bens como casas, carros, entre outros

Adquiriu ou vendeu ações na Bolsa cuja soma for superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto



Ganhou mais de R$ 142.798,50 em atividades rurais, como a agricultura ou obteve prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2021 ou nos próximos anos



Era proprietário de bens de mais de R$ 300 mil



Passou a residir no Brasil em qualquer mês do último ano e permaneceu no país até 31 de dezembro



Vendeu um imóvel e comprou outro dentro do prazo de 180 dias.

Entre as novidades deste ano, é que a declaração pré-preenchida trará mais informações do contribuinte, com o objetivo de dar mais agilidade ao processo. E quem solicitar esse modelo ganhará prioridade no recebimento dos lotes de restituição.

Além disso, o contribuinte com uma conta gov.br ouro ou prata, agora vai poder autorizar outro CPF a realizar a sua declaração do Imposto de Renda, usando os dados da declaração pré-preenchida. Esse acesso é válido por, no máximo, seis meses, e dá autorização para todos os serviços do Imposto de Renda.

Uma pessoa pode autorizar no máximo um CPF, não podendo ser pessoa jurídica, e cada pessoa física pode ser autorizada por até cinco autorizadores.

