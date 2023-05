Haddad vê dificuldade em levar isenção do IR a R$ 5 mil: "muito desafiador"

Ministro disse ainda não ter resposta para que a isenção do Imposto de Renda chegue ao patamar prometido por Lula em campanha

A chegada da isenção do Imposto de Renda a R$ 5 mil foi colocada como um desafio para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para 2024, quem recebe até R$ 2.640 não precisará pagar, e a expectativa do Governo é ir aumentando essa faixa a cada ano.

Em entrevista ao programa Jornal da CBN, da Rádio CBN, o chefe da pasta disse que para aumentar de R$ 3 mil a R$ 4 mil, há viabilidade, com a reforma do Imposto de Renda, que vai ser encaminhada para o Congresso Nacional no segundo semestre, mas que ele não tem resposta para chegar a R$ 5 mil de isenção hoje.

"Eu tenho a resposta para continuar avançando. No ano que vem dar um pouco a mais, passar de R$ 3 mil, chegar em R$ 4 mil em 2025, eu acho que é possível. Para os dois próximos anos, nós estamos relativamente programados, mas para chegar nesse patamar, é muito desafiador", disse.

