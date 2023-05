Empreendedorismo feminino é foco do Missão Mulher Experience

Segunda edição da iniciativa ocorre nesta terça-feira, 30, realizado pelo O POVO, Sebrae com co-realização do Elos por Elas

O impulsionamento de negócios comandados por mulheres é o foco da segunda edição do Missão Mulher Experience, que ocorre na tarde desta terça-feira, 30. Realizado pelo O POVO e Sebrae com co-realização do Elos por Elas, em 2023, o evento ganha maior amplitude e interação com mulheres empreendedoras.

Entre as palestrantes está Socorro França, atual secretária dos Direitos Humanos do Ceará, que falará sobre "Crescimento pessoal e profissional: uma aprendizagem permanente".

Também fazem parte da ação como painelistas Janete Vaz, uma das fundadoras do Grupo Sabin, Haline Cordeiro, administradora e Consultora em Gestão e Erotilde Honório, médica, professora universitária e jornalista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O workshop-show vai focar em cases de mulheres que movimentam o cenário cearense, definem novos modelos de gestão e são inspiração para novas gerações, outras empreendedoras e mulheres em geral. Além disso, uma programação paralela oferece serviços de bem-estar e gravação de podcasts.

Idealizado pela jornalista Lêda Maria, a intenção é trazer todos os tipos de empreendedoras, desde mulheres que estão pensando em iniciar um negócio e não sabem por onde começar até aquelas que já têm o próprio empreendimento consolidado, mas buscam por inovação.

Jornalista Lêda Maria Souto é a idealizadora do Missão Mulher Experience Crédito: João Filho Tavares

"É mais um projeto nascido pela certeza que temos em acreditar que é sempre maravilhoso se atualizar e recomeçar. Com o evento, buscamos contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres com dicas em gestão, inovação, educação e foco no bem viver de cada participante."

Ela comenta ainda que todas as participantes poderão conviver em um cenário onde "os momentos traçados ganham novas cartelas de cores para uma moda capaz de dosar melhor o corpo e a mente da mulher com vestimentas de alegrias, energias e rejuvenescimento".

Lêda ainda destaca que no ano passado, a ação contou com cerca de 300 mulheres e que este ano é esperado um grupo ainda maior.

"Muitas mulheres que participam saem agradecidas com o que de novo e profícuo foi entregue, em sintonia com a partilha, a alegria pelos recomeços e a construção de novas pontes e mudanças do percurso."

O seminário ocorre no Auditório do Sebrae, das 14h às 18h. Com as inscrições para participar presencialmente já encerradas, interessados podem acompanhara iniciativa, ao vivo, pelos canais do YouTube do O POVO e Sebrae no Ceará.



Além de capacitar o público, o evento homenageia quatro grandes mulheres de sucesso no Estado, com o Troféu Missão Mulher 2023. São elas: Bárbara Palomares, Bia Fiuza, Ethel Whitehurst e Irismar Furtado.

Serviço

MISSÃO MULHER EXPERIENCE

Quando: Dia 30 de maio

Horário: Das 14h às 18h

Onde: Auditório do Sebrae (Avenida Monsenhor Tabosa, 777 – Centro)

Quem são as palestrantes



Janete Vaz – uma das fundadoras do Grupo Sabin, rede de 235 laboratórios de saúde, espalhados por 11 estados brasileiros. Possui Graduação em Biomedicina pela Universidade Federal do Goiás (UFG). MBA em gestão de negócios pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG) e também MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral (FDC). Janete transformou o sonho de sua mãe em um negócio milionário.



Haline Cordeiro - Administradora, professora, consultora, palestrante e, antes de tudo, alguém que permite transformações de pessoas e organizações. Atua como consultora na área de educação em instituições públicas e do terceiro setor, além de ministrar aulas e coordenar o curso de Administração e MBAs/ Pós do Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio Fic).



Erotilde Honório - Professora universitária, jornalista e médica.



Socorro França - advogada, professora e gestora da Secretaria da Justiça e Cidadania.



Mais notícias de Economia