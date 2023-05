Evento gratuito impulsiona rede de negócios para mulheres empreendedoras

Empreendedorismo feminismo é uma tendência que vem aumentando, principalmente, devido à pandemia. Segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM), realizada em parceria com o Sebrae, 55,5% das novas empresas criadas nesse período foram abertas por mulheres. Atento a esse movimento, a edição 2023 do evento "Missão Mulher Experience” traz, dia 30 deste mês, mulheres autoridades no assunto para inspirar e impulsionar os negócios do público.

O seminário é gratuito e ocorre no Auditório do Sebrae, das 14h às 18h. Para se inscrever, basta clicar aqui. Empresária, presidente do Elos por Elas e co-realizadora do evento, Carol Mello aponta que a pandemia fez com que muitas mulheres buscassem renda complementar e independência financeira. De acordo com a mentora de negócios, atualmente, não só muitos negócios geridos por mulheres estão sendo formalizados, como também esse grupo está desenvolvendo a própria liderança no mercado e influenciando grandes discussões e decisões na economia.

“Por isso a gente vê a necessidade de mulheres estarem cada vez mais sendo capacitadas e inseridas dentro desse mercado através desse tipo de movimento, para que elas possam não só fazer crescer o seu negócio, mas também assumir postos de liderança nas principais entidades representativas do empresarial do nosso estado”, destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro benefício do evento apontado por Carol é a oportunidade de troca de experiências, criando uma rede de apoio de mulheres empreendedoras que enfrentam os mesmos desafios. Assim, cada participante pode conhecer outros negócios, firmar parcerias e chegar a soluções mais assertivas para alcançar o sucesso ainda mais rapidamente.

“Quando a gente promove uma rede onde as mulheres passam a dividir as suas dores, elas conseguem ter mais educação e força. Ela entende a importância do papel dela e o impacto direto do trabalho dentro da economia do nosso estado. Tudo isso faz com que ela se fortaleça e persista nessa jornada do empreendedorismo”, explica.

O seminário, idealizado pela jornalista Lêda Maria, recebe as palestrantes Janete Vaz, uma das fundadoras do Grupo Sabin, Haline Cordeiro, administradora e Consultora em Gestão, Erotilde Honório, médica, professora universitária e jornalista, e, Socorro França, advogada, professora e gestora da Secretaria da Justiça e Cidadania.

A ideia do evento é receber todos os tipos de empreendedoras, desde mulheres que estão pensando em iniciar um negócio e não sabem por onde começar até aquelas que já têm o próprio empreendimento consolidado, mas buscam por inovação.

Serviço

MISSÃO MULHER EXPERIENCE

Quando: Dia 30 de maio

Horário: De 14h às 18h

Onde: Auditório do Sebrae (Avenida Monsenhor Tabosa, 777 – Centro)

Gratuito.

Inscreva-se aqui.

Quem são as palestrantes



Janete Vaz – uma das fundadoras do Grupo Sabin, rede de 235 laboratórios de saúde, espalhados por 11 estados brasileiros. Possui Graduação em Biomedicina pela Universidade Federal do Goiás (UFG). MBA em gestão de negócios pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG) e também MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral (FDC). Janete transformou o sonho de sua mãe em um negócio milionário.



Haline Cordeiro - Administradora, professora, consultora, palestrante e, antes de tudo, alguém que permite transformações de pessoas e organizações. Atua como consultora na área de educação em instituições públicas e do terceiro setor, além de ministrar aulas e coordenar o curso de Administração e MBAs/ Pós do Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio Fic).



Erotilde Honório - Professora universitária, jornalista e médica.



Socorro França - advogada, professora e gestora da Secretaria da Justiça e Cidadania.