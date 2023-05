Conheça quem são as empreendedoras que irão receber o Troféu Missão Mulher 2023

O Missão Mulher Experience tem como objetivo impulsionar negócios comandados por mulheres. Evento é dia 30 no auditório do Sebrae-CE

Celebrar, reconhecer e potencializar o empreendedorismo feminino é o objetivo do seminário gratuito “Missão Mulher Experience”, que ocorre dia 30 deste mês. Além de capacitar o público, o evento homenageia quatro grandes mulheres de sucesso no Estado. São elas: Bárbara Palomares, Bia Fiuza, Ethel Whitehurst e Irismar Furtado. A cerimônia acontece no Auditório do Sebrae, das 14h às 18h.

Bárbara Palomares é profissional de Educação Física, Mestra em Educação e Phd em Ciências do Esporte pela Universidade Estatal de Cultura Física, Esporte e Turismo da Rússia. Atualmente diretora e proprietária do Instituto Bárbara Palomares de ginástica rítmica, Bárbara também é diretora de impacto social do Elos por Elas, iniciativa que busca promover a geração de emprego para mulheres de baixa renda.

“Sucesso para mim é saber que você é responsável por pessoas, e que consegue cuidar delas com amor e dedicação”, reflete Bárbara. A criadora da Copa Lapidando Diamantes, maior competição de massificação esportiva na ginástica rítmica no Norte e Nordeste, ela acredita que o segredo da longevidade de um empreendimento é a capacidade do negócio de transformar a vida das pessoas.

Também homenageada com o Troféu Missão Mulher 2023, Bia Fiuza lança olhares para a jornada no empreendedorismo. Para a consultora especializada em negócios de impacto, é fundamental persistir mesmo diante dos momentos de fragilidade. Ela aponta que, para construir um melhor equilíbrio entre vida pessoal, familiar e profissional, é preciso identificar os vieses de gênero das atividades nas quais as mulheres costumam ficar mais sobrecarregadas.

“É importante assumirmos um lugar estratégico, e termos a coragem de liderar com empatia e firmeza, cuidado e ambição, pois estas coisas podem coexistir”, destaca Bia. Com mais de 10 anos de experiência no terceiro setor, Bia tem especialização em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, MBA em ESG e Impacto, e mestrado em Antropologia Visual.

Ethel Whitehurst aposta em criatividade, perseverança, resiliência, esforço e muito amor em tudo que faz como as características essenciais para o sucesso de uma empreendedora. Fundou em 1973 a empresa de roupas infantis e enxoval Yamor da Ethel e não foram poucos os desafios enfrentados durante esses 50 anos.

Por isso, o conselho da empreendedora social, designer e consultora na área de Artesanato é “descobrir o que toca o coração, estudar muito e focar no seu propósito de vida com coragem e persistência. É preciso se apaixonar pelo negócio, assim a mulher nem vai sentir que trabalha muito”, recomenda.

Quem também acredita no poder de amar o próprio trabalho é Irismar Furtado. Proprietária da rede Carneiro do Ordones Original e Carneiro do Ordones Butiquim, ela conta que tudo começou com uma pequena mercearia no bairro Parque Araxá, em Fortaleza. Mesmo sem uma estratégia específica no início, sempre manteve como objetivo principal o sucesso do negócio e, hoje, a pós-graduada em Administração emprega cerca de 200 funcionários em suas lojas. Com mais de 40 anos de experiência no setor de restaurantes, ela ressalta: “Não tenho uma fórmula para o sucesso, mas sei que a melhor maneira para atingi-lo é com muita garra e luta”.

Ethel Whitehurst, fundadora da marca de roupas infantis e enxoval Yamor da Ethel (1973) Crédito: divulgação

O evento

Realizado pelo O POVO e Sebrae com co-realização do Elos por Elas, em 2023, o Missão Mulher Experience ganha maior amplitude e interação com mulheres empreendedoras. O workshop-show vai focar em cases de mulheres empreendedoras que movimentam o cenário cearense, definem novos modelos de gestão e são inspiração para novas gerações, outras empreendedoras e mulheres em geral. Além disso, uma programação paralela oferece serviços de bem-estar e gravação de podcasts.

Quem são as palestrantes

Janete Vaz – uma das fundadoras do Grupo Sabin, rede de 235 laboratórios de saúde, espalhados por 11 estados brasileiros. Possui Graduação em Biomedicina pela Universidade Federal do Goiás (UFG). MBA em gestão de negócios pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG) e também MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral (FDC). Janete transformou o sonho de sua mãe em um negócio milionário.



Haline Cordeiro - Administradora, professora, consultora, palestrante e, antes de tudo, alguém que permite transformações de pessoas e organizações. Atua como consultora na área de educação em instituições públicas e do terceiro setor, além de ministrar aulas e coordenar o curso de Administração e MBAs/ Pós do Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio Fic).



Erotilde Honório - Médica Homeopata trabalha com o conceito holístico de saúde ao orientar o paciente na Alimentação para um corpo saudável. Prescritora Ortomolecular e da Cannabis. Socióloga, Jornalista e Atriz.



Socorro França - é a atual secretária dos Direitos Humanos do Ceará. É mestra em Direito Público e cursou três graduações: Direito, Administração e Economia. Soma quase 60 anos de atuação no serviço público.



Serviço

MISSÃO MULHER EXPERIENCE

Quando: Dia 30 de maio

Horário: De 14h às 18h

Onde: Auditório do Sebrae (Avenida Monsenhor Tabosa, 777 – Centro)

Gratuito. Inscreva-se aqui.