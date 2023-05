Grupo no Ceará estima captar R$ 12 mi para startups com foco no hidrogênio verde

O Grupo Cenergias e FCJ lançam nesta quinta-feira, 25 de maio, a H2G Tech Ventures. Será uma venture builder, ou seja, organização que atua no desenvolvimento de outras empresas de base inovadora e tecnológica.

O foco é em startups do mercado de hidrogênio verde, energias renováveis, descarbonização, indústria 4.0 e ESG e o objetivo inicial é captar R$ 12 milhões com investidores anjo e ao longo de cinco anos.

Nos próximos cinco anos, miram em fomentar o crescimento de pelo menos 30 startups, sendo de cinco a sete investidas já no primeiro ano de operação.

Portanto, além dos R$ 12 milhões de aporte inicial, para gerar maior escalabilidade para o setor energético, a corporate venture builder vai auxiliar as startups a captar em torno de R$ 120 milhões.

Também vão oferecer acesso ao mercado, networking global, rede de investidores anjo, gestão financeira e de marketing, bem como suporte à governança do negócio.

Em suma, a H2G Tech Ventures vai desenvolver startups baseando-se no modelo venture builder 4.0 da FCJ.

“Vamos oferecer às startups o que elas demandam: acesso ao mercado, networking global, rede de investidores anjo e governança do negócio. Damos ainda diversas vantagens, como os chamados Perks, para auxiliar no desenvolvimento tecnológico de suas soluções”, afirma Marcos Knosel, Diretor de Expansão do Grupo FCJ.



A escolha em adentrar a este mercado e no Ceará vem porque o Brasil é o terceiro maior produtor de energias renováveis do mundo, e projeta-se que o País poderá oferecer hidrogênio verde a um custo competitivo mundialmente, com o estado do Ceará liderando o número de projetos anunciados relacionados à produção de hidrogênio verde, com mais de 30 memorandos de entendimento com investimentos previstos de mais de US$ 20 bilhões.

Em relação à operação da H2G Tech Ventures, a empresa conta com a aplicação da cultura de open innovation, refinamento de gestão e processos, bem como aporte de capital, para que as startups acelerem a curva de maturidade.

“Complementarmente ao aporte inicial da H2G Tech Ventures, vamos auxiliar as startups do portifólio da venture builder a captar nos próximos cinco anos em torno de R$ 120 milhões com fundos de investimentos anjo (pools), VCs (Venture Capital) nacionais e internacionais e CVCs (corporate venture capital), para levá-las até a realização de uma rodada série B”, detalha Luiz Mandarino, sócio da H2G Tech Ventures.

Conheça o Grupo Cenergias

Fundado há 30 anos por Armando Abreu e Gustavo Silva, a empresa está sediada em Fortaleza, no Ceará, e tem atuação em energias renováveis no País.

Além disso, a empresa possui investimentos em outros setores, como incorporações imobiliárias, Real Estate e setor hoteleiro.

Agora, inicia o braço de investimento em startups e inovações na área de hidrogênio verde, transição energética, e tecnologias voltadas para a indústria 4.0 e ESG.

Conheça a FCJ Venture Builder

É uma multinacional com atuação no Brasil, Estados Unidos e Europa. Seu propósito é conectar empresas, startups, governo, universidades e investidores por meio da criação de negócios inovadores.

Atualmente, o grupo conta com mais de 160 startups ativas em seu portfólio, mais de mil investidores e 60 empreendimentos, entre venture builders, plataforma de gestão de portfólio, franquia de startups e grupo de investidores anjo.

