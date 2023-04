Startup investida pelo Instituto Atlântico no Web Summit Rio 2023

O Instituto Atlântico estará presente, em maio, no Web Summit Rio 2023, por meio da Waving Test, primeira iniciativa de venture builder do Instituto Atlântico. A startup é focada na automação de testes de software.

Trata-se de uma plataforma SaaS de automação de testes funcionais que se destaca pela sua simplicidade e facilidade de uso. Com tecnologias de ponta como inteligência artificial e linguagem natural, qualquer integrante do time pode criar seus primeiros cenários de teste em menos de dez minutos, sem a necessidade de conhecimento em programação.

O WavingTest terá um stand para apresentação da solução, participará do pitch, competição de pitching de startups do Web Summit Rio, com participação das principais startups em estágio inicial do mundo para batalhar no palco. Um pitch é uma apresentação direta e curta, com o objetivo de vender a ideia da startup para um possível investidor. No Web Summit Rio 2023, os fundadores terão a chance de apresentar e aprender com investidores e líderes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luiz Alves, gerente de Inovação e Novos Negócios do Atlântico, comemora a seleção do WavingTest para o Web Summit Rio 2023. "Apresentar o WavingTest, em um evento tão importante, é uma grande oportunidade. Daremos visibilidade global a uma solução mais inteligente e simples que garante uma maior velocidade, cobertura dos testes funcionais, garantindo a entrega de valor das soluções de software. O WavingTest é a próxima geração dos testes automatizados”, afirma Luiz.