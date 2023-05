Casa Azul lança programa Delta V que vai injetar até R$ 80 mil em startups

A Casa Azul Ventures lançou nesta sexta-feira, 19, o Programa Delta-V, que selecionou 60 startups nos nove estados nordestinos.

Dessas seis vão receber valores que variam de R$ 20 mil a R$ 80 mil a depender do desempenho durante o programa e do grau de maturidade da empresa de inovação (ideação ou tração), somando R$ 300 mil.

O Ceará teve o maior número de empresas de inovação contempladas, 27, no projeto que conta ainda com o apoio do Banco do Nordeste (BNB) e parcerias do Instituto Atlântico e da ACE Cortex.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência vem Bahia com nove: Maranhão e Paraíba, com cinco cada; Pernambuco e Rio Grande do Norte, com quatro cada; Alagoas com três; Sergipe com duas; além do Piauí, com uma. As 27 startups cearenses selecionadas estão distribuídas entre os municípios de Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte. Mais 17 municípios de outros estados nordestinos foram contemplados.

O CEO da Casa Azul e coordenador geral do programa Delta-V, Filipe Dummar, destaca o potencial de crescimento do ecossistema de startups na região. “Atualmente, 12,5% dos investimentos em startups ocorrem em empresas do Nordeste.

Em contrapartida, quase 50% das vagas dos principais institutos de tecnologia nacionais ficam com nordestinos”, diz. “Ou seja, a gente tem um grande potencial de mercado e de capital intelectual”, acrescenta.



Confira as startups contempladas

AIRCLUB

ARKO

Aula Zero

AutoClipper

Biblioteca Acessível

BodeTech

DL Portos

Energy Grid

Florence Smart Health

Gamezônia

Goback

i-FLOW

Ilog Marcas e Patentes

IMEXBR

IMPLANT FILE

IsafeUP

LabToy

LMO Tecnologia

MeoAtlas

NANOFIGHT

Nyquist

Pegueleve

Prop

Revigorada Mente

See U App

Susclo

TELETANQUE

Vexa soluções

Virtutis Energy

Viverde Casa

AZULOU

Blindog

Carreira Hub

Conexão Azul

Control Milhas

Dcifre

Dibbi Plataforma/ Oren Developers

Eduvem

emprega+

Go Gamers

Hive Computer Vision

Lovel

Luumenz

Moozk

MyDIGICARE

NEORON

NWSoft

Plataforma Personal Digital

Provatis Academy

Quantum Educacional

Query

Reportfy

Salvus Tecnologia Ltda

SeeWay

Simples Varejo

SmartGears

Souper

Urbis

Voudpet

Zonder



Mais notícias de Economia